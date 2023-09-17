Помочь растениям лучше расти и развиваться можно с помощью шишек сосны. У них есть несколько функций на участке. Узнаем, о чем идет речь и какая из них польза.
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Что можно сделать на участке с шишками
Шишками называют соцветия хвойных и других растений, обычно круглой или овальной формы. Они покрыты чешуйками. Шишки сосны могут пригодиться вам в разных ситуациях на участке.
- Они могут служить материалом для мульчи. Ими отлично можно покрывать разные растения. Саженцы мульчируют, чтобы задержать влагу долгое время.
- Особенно шишки сосны будут полезны для мульчирования плодовых деревьев и ягодных кустов. Стоит поискать шишки потому что они вам точно понадобятся.
Шишка / Фото Pinterest
Специалисты также советуют использовать шишки для того, чтобы уберечь вашу территорию от таких вредителей, как улитки. Шишки нужно разложить вдоль возле вашего огорода или сада. Важно углубить его в землю на 5-7 сантиметров.
То есть, благодаря шишкам вредители не будуть иметь возможности попасть на вашу территорию. Также используя такой простой способ, можно удержать влагу в растениях.