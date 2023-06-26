Найдовше зберігаються ті троянди, які мають слабший аромат. Бо вся сила пахучих квітів йде на утримання цього запаху. Існують ще деякі секрети, щоб троянди стояли тривалий час.

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Правила зберігання троянд

Для початку видаліть листя та колючки, розміщені на рівні води. Так квіти не будуть гнити. Далі важливо правильно підрізати троянди. Для цього кожну стеблинку слід надрізати навскіс під проточною водою, щоб туди не попало повітря.

Не кладіть у вазу непідрізані квіти, бо їх стебла впиратимуться в дно місткості та не зможуть поглинати воду.

Аби троянди довго стояли, їх треба зрізати під кутом 2-3 сантиметри гострим ножем та поставити у вазу. Вона має відповідати висоті квітів, щоб вони туди не тонули: занурення має бути на 2/3 частини вази.



Зрізаємо троянди / Фото Good House

Немає потреби класти троянди під проточну воду, оскільки там багато розчиненого кисню. Краще занурити квіти в прокип'ячену воду з температурою +12-15. Тут важлива пора року. Звичайно, що влітку вода має бути прохолодною, а взимку – теплою, +23-25.

з температурою +12-15. Тут важлива пора року. Звичайно, що влітку вода має бути прохолодною, а взимку – теплою, +23-25. Дозволяється використовувати народні засоби, щоб продовжити терміни зберігання троянд. Наприклад, візьміть 1 столову ложку оцту та 25 грамів цукру на 1 літр води. Туди радять додати речовини, які вбивають бактерії – аспірин, горілку.



Оцет / Фото Agro-Ukraine

Звісно, що оптимальним варіантом для троянд є тала снігова, дощова або дистильована вода. Її потрібно змінювати 1 раз на 3 дні. Якщо робити це кожного дня – квіти стоятимуть ще довше. Кожного дня вазу треба мити, а стебла – підрізати.

Трояндам подобається, коли їх обприскують кілька разів на день з розпилювача. При цьому слідкуйте, щоб вода не потрапляла в центр бутонів, а тільки на пелюстки. Вчасно виривайте засохле листя та пелюстки, бо вони отруюють воду та розвивають гниття.