24 канал зібрав кілька порад, які допоможуть тримати вашу оселю в теплі та зекономити на опаленні.

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Не закривайте батареї

Щоб кімнати прогрівалися рівномірно та отримували більше тепла, не заставляйте батареї чи радіатори іншими речами. Те саме стосується і штор, і тюлів, які вбирають в себе тепло та не пропускають теплі хвилі до приміщення.

Як зберегти тепло у приміщенні / Фото Unsplash

Не перегрівайте приміщення

Щоб зекономити на теплі, варто не перегрівати зайвий раз приміщення, у яких ви не знаходитеся. Так само не варто прогрівати до високих градусів житлові кімнати та вітальні – через це взимку ви ризикуєте частіше хворіти на застуду.

Замість постійного та потужного обігріву краще просто тепліше одягнутись – так ви не тільки зекономите сотні гривень за комунальні послуги, але і будете тримати свій імунітет у тонусі.

Як зберегти тепло у приміщенні / Фото Unsplash

Перевірте вікна

Майже половина тепла, яке продукують батареї, просто зникає через погану герметику вікон. Ретельно перевірте ваші вікна, чи немає у них шпарин та тріщин, через яке "тікає" тепло.

Потурбуйтеся про теплоізоляцію за допомогою скотчу та фольги. Якщо це не допомагає, можна скористуватися монтажною піною.

Як зберегти тепло у приміщенні / Фото Unsplash

Використовуйте фольгу

Щоб більше тепла поступало безпосередньо до приміщення, а не йшло в стіну, помістіть на стінку за батареєю лист фольги.

Такий простий лайфхак може заощадити до 20 відсотків тепла.

Як зберегти тепло у приміщенні / Фото Unsplash

Поставте жалюзі на вікна

Металеві жалюзі можуть зарадити втратам тепла у квартирі. Річ у тім, що через скло йде значна кількість теплого повітря, тож скляні поверхні, які виходять на вулицю, необхідно ізолювати.

Як зберегти тепло у приміщенні / Фото Unsplash