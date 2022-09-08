24 канал собрал несколько советов, которые помогут держать ваш дом в тепле и сэкономить на отоплении.
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Не закрывайте батареи
Чтобы комнаты прогревались равномерно и получали больше тепла, не заставляйте батареи или радиаторы другими вещами. То же касается и штор, и тюлей, которые впитывают тепло и не пропускают теплые волны в помещение.
Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash
Не перегревайте помещение
Чтобы сэкономить на тепле, следует не перегревать лишний раз помещения, в которых вы не находитесь. Так же не стоит прогревать до высоких градусов жилые комнаты и гостиные – поэтому зимой вы рискуете чаще болеть простудой.
Вместо постоянного и мощного обогрева лучше просто теплее одеться – так вы не только сэкономите сотни гривен за коммунальные услуги, но и держите свой иммунитет в тонусе.
Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash
Проверьте окна
Почти половина тепла, продуцируемого батареями, просто исчезает из-за плохой герметики окон. Тщательно проверьте ваши окна, нет ли у них щелей и трещин, через которые "утекает" тепло.
Позаботьтесь о теплоизоляции с помощью скотча и фольги. Если это не помогает, можно пользоваться монтажной пеной.
Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash
Используйте фольгу
Чтобы больше тепла поступало непосредственно в помещение, а не уходило в стену, поместите на стенку за батареей лист фольги.
Такой простой лайфхак может сэкономить до 20 процентов тепла.
Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash
Поставьте жалюзи на окна
Металлические жалюзи могут помочь потерям тепла в квартире. Дело в том, что через стекло идет значительное количество теплого воздуха, поэтому выходящие на улицу стеклянные поверхности необходимо изолировать.
Как сохранить тепло в помещении / Фото Unsplash