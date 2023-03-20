Коли ми отримуємо у подарунок букет живих квітів, то завжди хочемо зберегти їх свіжими якомога довше. Тому важливо правильно доглядати за квітами у вазі. 24 Канал підготувати секрети, які стануть у нагоді кожній господині.

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Головні поради для збереження квітів

Не допускайте спраги, але й не "заливайте" їх

Щоб квіти довше стояли, потрібно давати їм достатньо води. Якщо ви лиш купили квіти і вони ще якийсь час будуть без вази – попросіть упакувати їх в індивідуальний контейнер з водою чи оберніть стебла у вологі паперові рушники.

Ставити букети краще у фільтровану воду, яка очищена від хлору та солей. Якщо немає фільтру, то кип’ятіть воду і охолоджуйте. Головна порада – воду міняйте щодня. Стежте, щоб рослинам у вазі вистачало води. Але також квіти не варто “заливати”, адже деякі види потребують зовсім трохи води.



Як доглядати за квітами / Фото Pexels

Обрізайте стебла

Перш ніж поставити квіти у домашню вазу, підріжте стебла. Відріжте ніжки квітів приблизно на 3 – 5 сантиметрів від кінця під кутом в 45 градусів. Обрізати квіти краще гострим ножем. Потім щодня відрізайте по 1 сантиметру.

Також щодня видаляйте всі зів’ялі пелюстки та листочки. Особливо ретельно зачищайте стебла, які постійно у воді. Інакше – вони утворюватимуть бактерії, вода стане каламутною, з такою рідиною квіти швидко зав’януть.

Як подовжити життя квітам

Зрізані квіти не можуть отримувати поживні речовини з ґрунту. Натомість можна купити порошок для збереження свіжозрізаних квітів. До води також можна додати щіпку соди (пів чайної ложки на літр рідини). Це зменшить процес утворення бактерій.

Додавати у воду також можна аспірин, оцет та цукор. Крім того, довше підтримати свіжість квітів можна, змішавши воду з нашатирним спиртом.

І пам'ятайте, що квіти довше зберігаються в прохолодних місцях. Звісно, їх не треба десь ховати, але тримайте в стороні від камінів, батарей, обігрівачів і прямих сонячних променів.



Як доглядати за квітами / Фото Pexels

Особливості догляду за різними квітами