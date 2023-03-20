Когда мы получаем в подарок букет живых цветов, то всегда хотим сохранить их свежими как можно дольше. Поэтому важно правильно ухаживать за цветами в вазе. 24 Канал подготовить секреты, которые пригодятся каждой хозяйке.
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Главные советы по сохранению цветов
Не допускайте жажды, но и не "заливайте" их
Чтобы цветы дольше стояли, нужно давать им достаточное количество воды. Если вы купили цветы и они еще некоторое время будут без вазы – попросите упаковать их в индивидуальный контейнер с водой или оберните стебли во влажные бумажные полотенца.
Ставить букеты лучше в фильтрованную воду, очищенную от хлора и солей. Если нет фильтра, кипятите воду и охлаждайте. Главный совет – воду меняйте каждый день. Следите, чтобы растениям в весе хватало воды. Но также цветы не стоит "заливать", ведь некоторые виды нуждаются в совсем немногом количестве воды.
Как ухаживать за цветами / Фото Pexels
Обрезайте стебли
Прежде чем поставить цветы в домашнюю вазу, подрежьте стебли. Отрежьте ножки цветов примерно на 3 – 5 сантиметров от конца под углом в 45 градусов. Обрезать цветы лучше острым ножом. Затем ежедневно отрезайте по 1 сантиметру.
Также ежедневно удаляйте все увядшие лепестки и листики. Особенно тщательно зачищайте стебли, постоянно в воде. Иначе – они будут образовывать бактерии, вода станет мутной, с такой жидкостью цветы быстро увядают.
Как продлить жизнь цветам
Срезанные цветы не могут получать питательные вещества из почвы. Вместо этого можно купить порошок для сохранения свежесрезанных цветов. К воде можно добавить щепотку соды (пол чайной ложки на литр жидкости). Это снизит процесс образования бактерий.
Добавлять в воду также можно аспирин, уксус и сахар. Кроме того, подольше поддержать свежесть цветов можно, смешав воду с нашатырным спиртом.
И помните, что цветы дольше хранятся в холодных местах. Конечно, их не надо где-нибудь прятать, но держите в стороне от каминов, батарей, обогревателей и прямых солнечных лучей.
Как ухаживать за цветами / Фото Pexels
Особенности ухода за разными цветами
- Гортензия и анемоны пьют много воды. Поэтому следите, чтобы в весе всегда была свежая вода. Также их можно ежедневно в минуту погружать в миску с холодной водой.
- Гиацинты, нарциссы и амариллисы – единственные цветы, любящие теплую воду. В то же время мимозы любят горячую воду, а цвет опрыскивайте холодной.
- Чтобы долго стояли тюльпаны каждое утро окунайте их стебли в ледяную воду и подрезайте ножки на 1 сантиметр в день. Если в помещении тепло, лучше добавить в вазу несколько кубиков льда.
- Герберу нужно опустить в воду на треть, иначе ее стебель начнет гнить.
- Нарциссы и розы не любят соседей, поэтому их лучше ставить в отдельную вазу.
- Чтобы гладиолусы дольше стояли в воде, стебли слегка поцарапайте иглой. Это делают для лучшего впитывания воды. Хорошо, когда стебли гладиолусов не касаются дна емкости, в которой стоят.