Спробуйте вже сьогодні: 6 ефективних методів, як заснути за лічені хвилини

Неможливість заснути – це проблема, яка турбує багатьох людей. Це означає, що ваша нервова система перебуває в напрузі, тому ви не можете розслабитись. Рішення з цієї ситуації існує.

Труднощі із засинанням – це біда сучасного світу, адже це погіршує наше здоров'я: знижується концентрація, увага, настрій. Можуть з'являтись і більш серйозні порушення в організмі. 24 Канал підкаже, що робити, аби заснути за лічені хвилини.

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Як швидко заснути

Існує кілька способів прискорити засинання. Ось деякі з них.

Створіть спокійне середовище : затемніть кімнату, вимкніть телевізор та інші пристрої, які заважають вам заснути. Влаштуйте тиху та комфортну атмосферу в спальні.

Встановіть режим сну . Спробуйте лягати та вставати щодня в один і той самий час, навіть у вихідні. Це навчить ваш організм розпізнавати, коли час спати, а коли – вставати.

Не вживайте речовини, які бадьорять організм за кілька годин до сну: каву, чай, газовані напої.



Кава / Фото Українська правда. Життя

Створіть ритуал перед сном, який допоможе вам розслабитися. Наприклад, читання книги, тепла ванна або медитація. Використовуйте цей час для підготовки організму до сну.

Відкладіть електронні пристрої. Намагайтеся не використовувати смартфон, планшет або комп'ютер принаймні за годину до сну. Світло екранів заважає природному ритму сну.



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