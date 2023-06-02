Москітні сітки встановлюють, щоб не допустити в приміщення різних комах. Але такі сітки часто рвуть домашні улюбленці або ж вони псуються від дощів та погодних умов. Можна дещо придумати. 24 Канал підкаже, як полагодити москітні сітки в домашніх умовах.

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Як полагодити москітні сітки

Якщо дірка велика або знаходиться на краю москітної сітки, ви можете використати голку та нитку . Проколіть невеликі отвори з одного боку дірки до іншого, а потім протягніть нитку через них, намагаючись закрити дірку. Добре зав'яжіть нитку з обох боків, щоб закріпити.

. Проколіть невеликі отвори з одного боку дірки до іншого, а потім протягніть нитку через них, намагаючись закрити дірку. Добре зав'яжіть нитку з обох боків, щоб закріпити. Деякі ремонтні клеї або звичайний супер-клей стане в пригоді для заклеювання дірок Нанесіть його на дірку та ретельно розподіліть його, використовуючи дерев'яну паличку таким чином, щоб закрити її.



Супер-клей / Фото Епіцентр

Існують спеціальні латки для ремонту москітних сіток, які можна придбати в магазинах з будівельними матеріалами або господарського призначення. Ці латки зазвичай мають шар клею, яким покривають дірку, щоб закрити її.



Латка для сітки / Фото GalorWay

Якщо дірка невелика, можна використати звичайний медичний пластир або скоч для заклеювання. Виберіть пластир або скотч, який має достатню ширину, щоб надійно закріпити та закрити дірку.



Пластир / Фото Вікіпедія