Труднощі із засинанням – це біда сучасного світу, адже це погіршує наше здоров'я: знижується концентрація, увага, настрій. Можуть з'являтись і більш серйозні порушення в організмі. 24 Канал підкаже, що робити, аби заснути за лічені хвилини.

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Як швидко заснути

Існує кілька способів прискорити засинання. Ось деякі з них.

  • Створіть спокійне середовище: затемніть кімнату, вимкніть телевізор та інші пристрої, які заважають вам заснути. Влаштуйте тиху та комфортну атмосферу в спальні.

  • Встановіть режим сну. Спробуйте лягати та вставати щодня в один і той самий час, навіть у вихідні. Це навчить ваш організм розпізнавати, коли час спати, а коли – вставати.

  • Не вживайте речовини, які бадьорять організм за кілька годин до сну: каву, чай, газовані напої.


Кава / Фото Українська правда. Життя

  • Створіть ритуал перед сном, який допоможе вам розслабитися. Наприклад, читання книги, тепла ванна або медитація. Використовуйте цей час для підготовки організму до сну.

  • Відкладіть електронні пристрої. Намагайтеся не використовувати смартфон, планшет або комп'ютер принаймні за годину до сну. Світло екранів заважає природному ритму сну.


Телефон / Фото Ukr.media

  • Використовуйте техніки релаксації. Спробуйте розслабити своє тіло та розум за допомогою технік дихання, м'язової релаксації або медитації. Вони заспокоюють нервову систему й готують організм до сну.