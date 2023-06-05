Затруднения с засыпанием – это беда современного мира, ведь это ухудшает наше здоровье: снижается концентрация, внимание, настроение. Могут появляться и более серьезные нарушения в организме 24 Канал подскажет, что делать, чтобы уснуть в считанные минуты.

Смотрите также Порвалась москитная сетка – не беда: 6 действенных методов, как ее починить

Как быстро заснуть

Существует несколько способов ускорить засыпание. Вот некоторые из них.

  • Создайте спокойная среда: затемните комнату, выключите телевизор и другие устройства, которые мешают уснуть. Устройте тихую и комфортную атмосферу в спальне.

  • Установите режим сна. Попытайтесь ложиться и вставать каждый день в одно и то же время, даже в выходные. Это научит ваш организм распознавать, когда пора спать, а когда – вставать.

  • Не употребляйте вещества, которые бодрят организм за несколько часов до сна: кофе, чай, газированные напитки.


Кофе / Фото Украинская правда. Жизнь

  • Создайте ритуал перед сном, который поможет расслабиться. К примеру, чтение книги, теплая ванна или медитация. Используйте это время для подготовки организма ко сну.

  • Отложите электронные устройства. Старайтесь не использовать смартфон, планшет или компьютер по крайней мере за час до сна. Свет экранов мешает природному ритму сна.


Телефон / Фото Ukr.media

  • Используйте техники релаксации. Попытайтесь расслабить свое тело и разум с помощью техник дыхания, мышечной релаксации или медитации. Они успокаивают нервную систему и готовят организм ко сну.