Для того чтобы волосы были чистыми и ухоженными, нужно следить за чистотой расчески. Ведь там остается много кожного сала, частиц кожи и других загрязнений. 24 Канал подскажет, как почистить расческу дома без чрезмерных усилий

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Как почистить разные виды расчесок

Металлический. Чистка металлических расчесок имеет некоторые нюансы. В частности, его не советуют долго держать в воде, потому что может появиться коррозия. Попытайтесь забрать волосы руками, если не получается, то используйте зубочистку. Можно достать волосы другой расческой с длинными зубчиками.



Металлическая расческа / Фото Decathlon Ukraine

Лучше всего для мытья такой щетки подойдет шампунь с водой. Или немного смочите и чистьте зубной щеткой и содой. Затем хорошо промойте расческу водой и вытрите насухо.

Деревянный. Натуральные щётки хорошо влияют на состояние кожи головы. Хотя за ними требуется более тщательный уход.



Деревянная щетка / Фото Joom

Мойте щетку таким образом, чтобы не погружать ее в воду. Берите небольшое количество воды. После мытья натуральное дерево нужно хорошо высушить.

Круглую расческу не так просто чистить, потому что из-за формы на нее запутывается большое количество волос и добраться до грязи непросто. Попытайтесь вытащить его ножницами, спицами или другим острым предметом.



Круглая щетка / Фото Joom

Для чистки подойдет раствор нашатырного спирта и шампуня в одинаковых пропорциях. Поставьте щетку внутрь минимум в час. После этого тщательно вымойте расческу под проточной водой.

Массажная щетка. Эффективным способом очищения будет сода и уксус. Они помогут избавиться от старых загрязнений.



Массажная щетка / Фото ProCare

Сначала следует избавиться от волосков, которые остались там во время расчесывания. Для раствора берём 1 ложку соды, 2 ложки уксуса и несколько литров воды. Кладем туда расческу на 10-15 минут. Если есть какие-то остатки, можно почистить зубной щеткой. Промываем щетку в проточной воде и оставляем сохнуть на чистое полотенце.