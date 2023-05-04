Рішення знайдено: 5 засобів як захистити смородину від попелиці

Якщо ви вирішили вирощувати смородину у своєму саду, то потрібно знати, як боротися з шкідниками. Тому що вони досить часто атакують цю ягоду. Ми зібрали найкращі поради, як захистити смородину від попелиці.

Смородину часто вирощують у саду або на городі. Щоб отримати гарний врожай ягоди, треба правильно доглядати за рослиною, включаючи підживлення, полив, обрізку та захист від хвороб та шкідників. Тож як захистити смородину від попелиці – розкаже 24 Канал.

Дивіться також Неочікувано, але ефективно: як підживлювати смородину крохмалем

Як боротися з попелицею

Попелиця – це хвороба, яка часто вражає смородину, особливо в умовах вологості та прохолоди. Щоб захистити смородину від попелиці, треба виконати деякі заходи.

Зокрема, обрізати старі та пошкоджені гілки та пагони. Це покращить циркуляцію повітря, тому роса швидше буде сохнути на поверхні листя.



Обрізка смородини / Фото Аптека садівника

Варто мати міру з поливом смородини. Особливо в періоди підвищеної вологості. Це також зменшить кількість вологи на листі, тож ризик появи попелиці знизиться.



Полив смородини / Фото Barra

Правильне місце посадки має велике значення для смородини. ЇЇ треба розміщувати на відкритих територіях, яка гарно провітрюється. Якщо смородина перебуває постійно в тіні, це може створити умови для поширення попелиці.

Використовуйте природні засоби боротьби з попелицею. Наприклад, це може бути мульчування, яке допоможе зберегти вологу та захистити коріння від перегріву.

Якщо на рослині все ж з'явилась попелиця, не обійтися без фунгіцидних препаратів. Це ті речовини, які пригнічують грибок. Варто дотримуватися інструкцій виробника.

Якщо попелиця вже пошкодила смородину

Найпростіший спосіб – полити кущі смородини окропом. Відро закип'яченої води треба перелити в металеву лійку. Його вистачить на 2 кущі. Варто трохи почекати, поки остигне. Ллємо біля кущів маленькими дозами. Щоб знищити попелицю, треба полити кип'яток на кожну гілочку. Щоб гаряча вода не попекла корені куща, можна накрити землю цупкою плівкою.

Гарно підійде й картоплиння. ЇЇ потрібно дрібно нарізати та залити окропом. Дати розчину настоятися. Згодом її треба процідити й обприскати нею смородину.



Картоплиння / Фото Діапазон

Деревний попіл. Треба взяти 2 склянки речовини та 3 літри гарячої води. До цього розчину додаємо 1 столову ложку мила. Проціджуємо суміш та обприскуємо нею смородину. Попіл відлякає попелицю та буде живити смородину.



Попіл / Фото Вікіпедія

Цибуля – чудовий засіб від попелиці. Її запах дуже відлякує комах. На 10 літрів води треба взяти 200 грамів лушпиння. Поливаємо кущі цим розчином й від попелиці не буде ні сліду.



Цибуля / Фото Агробізнес

Рідке мило також допоможе вам у боротьбі з попелицею. Для цього треба розчинити 2 столові ложки мила в 1 склянці води. Цей засіб радять використовувати одразу після приготування. Він діє на органи дихання попелиці так, що вона гине.