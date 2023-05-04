Смородину часто выращивают в саду или огороде. Чтобы получить хороший урожай ягоды, нужно правильно ухаживать за растением, включая подкормку, полив, обрезку и защиту от болезней и вредителей. Как защитить смородину от тли – расскажет 24 Канал.

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Как бороться с тлей

Тля – это болезнь, которая часто поражает смородину, особенно в условиях влажности и прохлады. Чтобы защитить смородину от тли, нужно выполнить некоторые мероприятия.

В частности, обрезать старые и поврежденные ветки и побеги. Это улучшит циркуляцию воздуха, поэтому роса скорее сохнет на поверхности листьев.



Обрезка смородины / Фото Аптека садовода

Следует иметь меру с поливом смородины. Особенно в периоды повышенной влажности. Это также уменьшит количество влаги на листьях, поэтому риск появления тли снизится.



Полив смородины / Фото

Правильное место посадки имеет огромное значение для смородины. Ее нужно размещать на открытых территориях, которая хорошо проветривается. Если смородина находится постоянно в тени, это может создать условия для распространения тли.

Используйте природные средства борьбы с тлей. К примеру, это может быть мульчирование, которое поможет сохранить влагу и защитить корни от перегрева.

Если на растении все же появилась тля, не обойтись без фунгицидных препаратов. Это те вещества, которые угнетают грибок. Следует следовать инструкциям производителя.

Если тля уже повредила смородину

Самый простой способ – полить кусты смородины кипятком. Ведро кипяченой воды нужно перелить в металлическую лейку. Его хватит на 2 куста. Стоит подождать, пока остынет. Льем у кустов маленькими дозами. Чтобы уничтожить тлю, нужно полить кипяток на каждую веточку. Чтобы горячая вода не обожгла корни куста, можно накрыть землю плотной пленкой.

Хорошо подойдет и картофель. Ее нужно мелко нарезать и залить кипятком. Дать раствору настояться. Впоследствии ее нужно процедить и опрыскать ею смородину.



Картофеля / Фото Диапазон

Древесный пепел. Надо взять 2 стакана вещества и 3 литра горячей воды. К этому раствору добавляем 1 столовую ложку мыла. Процеживаем смесь и опрыскиваем ею смородину. Зола отпугивает тлю и будет питать смородину.



Зола / Фото Википедия

Лук – отличное средство от тли. Ее запах очень отпугивает насекомых. На 10 литров воды нужно взять 200 граммов шелухи. Поливаем кусты этим раствором и от тли не будет ни следа.



Лук / Фото Агробизнес

Жидкое мыло также поможет вам в борьбе с тлей. Для этого нужно растворить 2 столовых ложки мыла в 1 стакане воды. Это средство советуют использовать сразу после приготовления. Он действует на органы дыхания тли так, что она гибнет.