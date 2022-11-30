Жодного льоду: як позбутися заледеніння лобового скла на авто за допомогою 2 простих овочів

30 листопада 2022 , 18:25
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Перепади температури часто дарують власникам авто - часто зранку лобове скло опиняється під льодяною кіркою, яку важко та довго забрати. Як впоратися з цією проблемою за допомогою цибулі та картоплі - читайте в матеріалі.

Два продукти, які завжди можна знайти в холодильнику, можуть врятувати скло вашого автомобіля від заледеніння, пише 24 канал. 

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Як позбутися заледеніння цибулею 

Звичайна цибулина може вирішити проблему заледеніння раз і назавжди. Для цього перед днем, який обіцяє заморозки, треба розрізати навпіл цибулю та натерти лобове скло місцем зрізу. 

Річ у тім, що сік цибулі замерзає важче за воду, тому натерте скло не пропустить воду та не дозволить утворитися льодяному нальоту. 

Як позбутися заледеніння лобового скла / Фото Unsplash

Як забрати заледеніння на склі картоплею 

Якщо вам не до вподоби запах цибулі, то, як альтернативу, ви можете використати звичайну картоплю.

Схема нанесення картопляного соку така ж, як і в методі з цибулею – розріжте картоплю навпіл та щільно натріть нею ваше автомобільне скло. 

Як позбутися заледеніння лобового скла / Фото Unsplash

Автор: Ярослава Прадід