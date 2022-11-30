Два продукта, которые всегда можно найти в холодильнике, могут спасти стекло вашего автомобиля от оледенения, пишет 24 канал.
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Как избавиться от оледенения луком
Обычная луковица может решить проблему оледенения раз и навсегда. Для этого перед днем, обещающим заморозки, нужно разрезать пополам лук и натереть лобовое стекло местом среза.
Дело в том, что сок лука замерзает тяжелее воды, поэтому натертое стекло не пропустит воду и не позволит образоваться ледяному налету.
Как избавиться от оледенения лобового стекла / Фото Unsplash
Как забрать оледенение на стекле картофелем
Если вам не нравится запах лука, то, как альтернативу, вы можете использовать обычный картофель.
Схема нанесения картофельного сока такая же, как и в методе с луком – разрежьте картофель пополам и плотно натрите им ваше автомобильное стекло.
Как избавиться от оледенения лобового стекла / Фото Unsplash