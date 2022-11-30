Два продукти, які завжди можна знайти в холодильнику, можуть врятувати скло вашого автомобіля від заледеніння, пише 24 канал.
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Як позбутися заледеніння цибулею
Звичайна цибулина може вирішити проблему заледеніння раз і назавжди. Для цього перед днем, який обіцяє заморозки, треба розрізати навпіл цибулю та натерти лобове скло місцем зрізу.
Річ у тім, що сік цибулі замерзає важче за воду, тому натерте скло не пропустить воду та не дозволить утворитися льодяному нальоту.
Як позбутися заледеніння лобового скла / Фото Unsplash
Як забрати заледеніння на склі картоплею
Якщо вам не до вподоби запах цибулі, то, як альтернативу, ви можете використати звичайну картоплю.
Схема нанесення картопляного соку така ж, як і в методі з цибулею – розріжте картоплю навпіл та щільно натріть нею ваше автомобільне скло.
Як позбутися заледеніння лобового скла / Фото Unsplash