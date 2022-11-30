Два продукти, які завжди можна знайти в холодильнику, можуть врятувати скло вашого автомобіля від заледеніння, пише 24 канал.

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Як позбутися заледеніння цибулею

Звичайна цибулина може вирішити проблему заледеніння раз і назавжди. Для цього перед днем, який обіцяє заморозки, треба розрізати навпіл цибулю та натерти лобове скло місцем зрізу.

Річ у тім, що сік цибулі замерзає важче за воду, тому натерте скло не пропустить воду та не дозволить утворитися льодяному нальоту.

Як позбутися заледеніння лобового скла / Фото Unsplash

Як забрати заледеніння на склі картоплею

Якщо вам не до вподоби запах цибулі, то, як альтернативу, ви можете використати звичайну картоплю.

Схема нанесення картопляного соку така ж, як і в методі з цибулею – розріжте картоплю навпіл та щільно натріть нею ваше автомобільне скло.

Як позбутися заледеніння лобового скла / Фото Unsplash