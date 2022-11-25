Конденсат – звичне явище у теплих домівках, яке утворюється під перепада температур. Волога, яка накопичується на склі, може бути шкідливою та навіть небезпечною.

Детальніше тут Позбудьтеся конденсату на вікнах назавжди: неочікувані хитрощі для сухості ваших вікон

Чому конденсат шкідливий

Конденсат – це пара, яка знаходиться в теплому повітрі та осідає краплями, коли потрапляє на холодну поверхню. Найчастіше конденсат можна побачити на вікнах та у ванній.

То чим же небезпечний конденсат? Є кілька причин, через які його варто якомога швидше позбуватися:

Псування віконних рам – вода може деформувати дерев'яні вікна чи відклеїти резинові насадки на пластикових рамах;

– вода може деформувати дерев'яні вікна чи відклеїти резинові насадки на пластикових рамах; Підвищення вологості повітря – вода, яка застоюється, негативно впливає на вологість повітря, яким ви дихаєте. Це може спричинити мокрий кашель та хвороби бронхів;

– вода, яка застоюється, негативно впливає на вологість повітря, яким ви дихаєте. Це може спричинити мокрий кашель та хвороби бронхів; Утворення чорної цвілі – найнебезпечніший наслідок конденсату – це утворення шкідливої цвілі, яка не тільки виглядає неестетично та може зіпсувати як віконні рами, так і стіни, але і несе пряму загрозу для вашого здоров'я – дихати чорною цвіллю не варто ні за яких умов.

Чим небезпечний конденсат / Фото Unsplash

Запотілі вікна можна просто протирати кожен раз ганчіркою чи серветкою, проте є 3 лайфхаки, які змусять конденсат зникнути назавжди з вашої домівки.

Увімкніть витяжку

Найчастіше конденсат з'являється на кухні, де активно готуються страви та випаровується багато вологи. Щоб уникнути запотівань вікон, достатньо включити витяжку на повну потужність. Вона забиратиме більшу частину пари на себе, а залишки конденсату легко зникнуть, якщо провітрити приміщення.

Як позбутися конденсату / Фото Unsplash

Поставте сіль на підвіконня

Звичайна кам'яна сіль – чудовий засіб для боротьби з конденсатом. Поставте невеличку місткість з сіллю біля вікон, на яких осідає конденсат.

Сіль вбирає в себе багато вологи, таким чином залишаючи вікна без зайвої води. Крім того, такий засіб багаторазовий – вам не треба викидати сіль, яка від вологи стала твердим каменем. Просто поставте її у мікрохвильовку чи духовку на кілька хвилин, дайте просохнути та поставте назад на підвіконня.

Як позбутися конденсату / Фото Unsplash

Рослини – і проблема, і порятунок

Багато кімнатних рослин затримують біля себе масу вологи. Тож, щоб уникнути таких водяних скупчень поблизу вікон, на зиму та осінь варто переставляти ваших зелених вихованців подалі від вікна.

Як позбутися конденсату / Фото Unsplash

Та є кілька видів рослин, які, навпаки, можуть допомогти вам з конденсатом – вони добре вбирають вологу та можуть зменшити ризик появи цвілі.

Серед них:

Пальми – будь-який вид пальм легко поглинає вологу через листя, тому може впоратися із конденсатом на вікнах;

– будь-який вид пальм легко поглинає вологу через листя, тому може впоратися із конденсатом на вікнах; Сансевієрія ("Тещин язик") – добре пристосовується до будь-яких умов, а також любить вологий та гарячий клімат;

– добре пристосовується до будь-яких умов, а також любить вологий та гарячий клімат; Спатифіллум Волліса ("Мирна лілія") – як і пальми, вбирає вологу через листя та не потребує багато догляду. При цьому неймовірно виглядає та любить затінок.

Зверніть увагу! Спатифіллум Волліса можна ставити тільки у місця, важкодоступні для тварин – ця рослина є токсичною для домашніх улюбленців.