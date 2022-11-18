Конденсат може стати серйозною проблемою для власників квартири чи будинку. Зайва вода може утворити чорну цвіль, яка є шкідливою для здоров'я, повідомляє 24 канал.

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Запотівання вікон можна прибирати регулярно, просто користуючись ганчіркою чи серветкою. Проте існує кілька дієвих хитрощів, які допоможуть позбутися конденсату назавжди.

Заберіть рослини з підвіконня

Часто більшість рослин стоїть на підвіконнях та ловить сонечко. Та на зиму зелених улюбленців варто перенести кудись углиб кімнати, чи хоча б розмістити окремо один від одного.

Річ у тім, що рослини утримують вологу – як у собі, так і навколо себе. Чим більше рослин перебуває в одному місці – тим більше вологи буде стояти в повітрі. Тож, щоб позбавити ваші вікна водяної плівки, потрібно переставити ваші рослини.

Як позбутися конденсату / Фото Unsplash

Не сушіть одяг у приміщенні

Волога, яка випаровується з одягу, осідає на скляних поверхнях та швидко перетворюється на конденсат – через це треба мінімізувати чи взагалі виключити сушіння одягу вдома.

Вологі речі можуть прискорити розвиток чорної цвілі та затримувати велику частину вологи у вас вдома, тому, якщо ви не маєте можливості посушити одяг на балконі чи в сушарці, ізолюйте білизну в одній кімнаті, щоб волога не потрапила в інші кімнати.

Як позбутися конденсату / Фото Unsplash

Поставте сіль на підвіконня

Досить неочікуваний метод позбавлення від конденсату добре зарекомендував себе та підкорив господарів. Аби позбутися зайвої вологи, достатньо просто поставити невеличку тарілку з кам'яною сіллю біля вікна.

Сіль добре вбирає в себе вологу, до того ж є нетоксичною та натуральною – ніхто не отримає алергію чи подразнення від використання цього продукту. Через деякий час сіль може затвердіти – це відбувається через вбирання вологи – її достатньо просто поставити на кілька хвилин в мікрохвильовку, щоб підсушити та використовувати далі.

Як позбутися конденсату / Фото Unsplash