Очищувати душову кабінку треба повністю, не ігноруючи рейки, по яких їздять двері. 24 канал підібрав 4 простих засоби, які є в будь-якому домі та можуть впоратися із забрудненнями рейок.
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Оцет
Оцет чудово справляється з цвіллю та гнилістю, буквально розчиняючи її.
- Наповніть пляшку з пульверизатором оцтом та обережно збризніть рейки оцтом.
- Залиште оцет на доріжках на 10 – 30 хвилин.
- Використовуйте стару зубну щітку, щоб почистити важкодоступні забруднені місця.
- Намочіть губку та промийте рейки чистою водою.
Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash
Сода
Харчова сода є ще одним потужним очисним розчином для усунення мильного нальоту та плісняви на дверцятах душової кабіни.
Щоб очистити дверцята та рейки:
- Змішайте харчову соду та воду в мисці приблизно у рівних пропорціях, щоб створити пасту.
- Змочіть зубну щітку в суміші та почистьте забруднення на рейках.
- Для складних ділянок використовуйте серветку з мікрофібри, щоб нанести пасту на всі зони доріжок.
- Залиште соду на рейках на 30 – 60 хвилин.
- Знову почистьте зубною щіткою, а потім промийте водою та витріть насухо.
Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash
Перекис
Замість використання агресивних хімічних відбілювачів, можна використовувати перекис водню – він впорається з проблемами забруднення доріжок душової кабінки.
- У пляшці з розпилювачем змішайте склянку перекису водню і кілька крапель рідкого мила чи мийного засобу для посуду.
- Розпиліть розчин на доріжки кабінки та залиште на 5 хвилин.
- Після цього почистьте рейки старою зубною щіткою.
- Ретельно прополощіть рейки та протріть сухою ганчіркою.
Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash
Лимон
Лимонна кислота не тільки може впоратися із нальотом та забрудненнями, але і надасть вашій душовій зоні приємного свіжого запаху.
Щоб очистити рейки душової кабінки таким чином:
- Візьміть шматочок лимона та обмокніть його в сіль.
- Проведіть лимоном по забруднених ділянках та залиште на 25 – 30 хвилин.
- За допомогою зубної щітки почистьте забруднені ділянки.
- Після цього промийте рейки водою та витріть ганчіркою.
Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash