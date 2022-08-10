Очищувати душову кабінку треба повністю, не ігноруючи рейки, по яких їздять двері. 24 канал підібрав 4 простих засоби, які є в будь-якому домі та можуть впоратися із забрудненнями рейок.

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Оцет

Оцет чудово справляється з цвіллю та гнилістю, буквально розчиняючи її.

Наповніть пляшку з пульверизатором оцтом та обережно збризніть рейки оцтом.

Залиште оцет на доріжках на 10 – 30 хвилин.

Використовуйте стару зубну щітку, щоб почистити важкодоступні забруднені місця.

Намочіть губку та промийте рейки чистою водою.

Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash

Сода

Харчова сода є ще одним потужним очисним розчином для усунення мильного нальоту та плісняви ​​на дверцятах душової кабіни.

Щоб очистити дверцята та рейки:

Змішайте харчову соду та воду в мисці приблизно у рівних пропорціях, щоб створити пасту.

Змочіть зубну щітку в суміші та почистьте забруднення на рейках.

Для складних ділянок використовуйте серветку з мікрофібри, щоб нанести пасту на всі зони доріжок.

Залиште соду на рейках на 30 – 60 хвилин.

Знову почистьте зубною щіткою, а потім промийте водою та витріть насухо.

Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash

Перекис

Замість використання агресивних хімічних відбілювачів, можна використовувати перекис водню – він впорається з проблемами забруднення доріжок душової кабінки.

У пляшці з розпилювачем змішайте склянку перекису водню і кілька крапель рідкого мила чи мийного засобу для посуду.

Розпиліть розчин на доріжки кабінки та залиште на 5 хвилин.

Після цього почистьте рейки старою зубною щіткою.

Ретельно прополощіть рейки та протріть сухою ганчіркою.

Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash

Лимон

Лимонна кислота не тільки може впоратися із нальотом та забрудненнями, але і надасть вашій душовій зоні приємного свіжого запаху.

Щоб очистити рейки душової кабінки таким чином:

Візьміть шматочок лимона та обмокніть його в сіль.

Проведіть лимоном по забруднених ділянках та залиште на 25 – 30 хвилин.

За допомогою зубної щітки почистьте забруднені ділянки.

Після цього промийте рейки водою та витріть ганчіркою.

Як помити рейки душової кабінки / Фото Unsplash