Очищать душевую кабинку нужно полностью, не игнорируя рельсы, по которым ездят двери. 24 канал подобрал четыре простые средства, которые есть в любом доме и могут справиться с загрязнениями рельсов.
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Уксус
Уксус отлично справляется с плесенью и гнилью, буквально растворяя ее.
- Наполните бутылку с пульверизатором и осторожно сбрызните рельсы уксусом.
- Оставьте уксус на дорожках на 10 – 30 минут.
- Используйте старую зубную щетку для очистки труднодоступных загрязненных мест.
- Намочите губку и промойте рельсы чистой водой.
Как помыть рельсы душевой кабинки / Фото Unsplash
Сода
Пищевая сода является еще одним мощным очистным раствором для устранения мыльного налета и плесени на дверце душевой кабины.
Чтобы очистить дверцу и рельсы:
- Смешайте пищевую соду и воду в миске примерно в равных пропорциях, чтобы создать пасту.
- Смочите зубную щетку в смеси и очистите загрязнение на рельсах.
- Для сложных участков используйте салфетку из микрофибры, чтобы нанести пасту на все зоны дорожек.
- Оставьте соду на рельсах на 30 – 60 минут.
- Снова почистите зубной щеткой, затем промойте водой и протрите насухо.
Как помыть рельсы душевой кабинки / Фото Unsplash
Перекись
Вместо использования агрессивных химических отбеливателей можно использовать перекись водорода – она справится с проблемами загрязнения дорожек душевой кабинки.
- В бутылке с распылителем смешайте стакан перекиси водорода и несколько капель жидкого мыла или моющего средства для посуды.
- Распылите раствор на дорожки кабинки и оставьте на 5 минут.
- После этого почистите рейки старой зубной щеткой.
- Тщательно прополощите рельсы и протрите сухой тряпкой.
Как помыть рельсы душевой кабинки / Фото Unsplash
Лимон
Лимонная кислота не только может справиться с налетом и загрязнениями, но и придаст вашей душевой зоне приятный свежий запах.
Чтобы очистить рельсы душевой кабинки следующим образом:
- Возьмите кусочек лимона и обмокните его в соль.
- Проведите лимоном по загрязненным участкам и оставьте на 25-30 минут.
- С помощью зубной щетки очистите загрязненные участки.
- После этого промойте рейки водой и протрите тряпкой.
Как помыть рельсы душевой кабинки / Фото Unsplash