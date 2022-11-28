Якщо довго не було світла: як позбутися неприємного запаху у холодильнику

Періодичні відключення світла можуть негативно впливати на електроприлади - і холодильники страждають від відключень чи не найбільше. Через розморожування, застоювання вологи та псування продуктів холодильників може з'явитися неприємний запах, який треба якнайскоріше забирати.

24 канал з'ясував, як позбутися смороду від продуктів та вологи на стінках холодильника.

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Готуємо холодильник до очищення

Перед тим, як почати мити холодильник, важливо зробити кілька дій:

Вимкнути та витягнути прилад із розетки; Витягнути всю їжу та напої, які залишилися в холодильнику; Забрати всі полички та місткості з холодильника.

Як почистити холодильник від смороду / Фото Unsplash

Як очистити холодильник підручними засобами

Щоб усунути неприємний запах, також використовують продукти, які можна знайти на кухні. Вони також ефективно справляються з забрудненнями та смородом.

Лимонна кислота

Лимонна кислота не тільки допоможе позбутися вапна у чайниках, але і знищити неприємний запах у холодильнику. Для того, щоб почистити прилад, треба розчинити 2 чайні ложки лимонної кислоти у теплій воді. Вмочіть губку у розчин та вимийте весь холодильник.

Як почистити холодильник від смороду / Фото Depositphotos

Оцет

Найкращий підручний засіб для очищення холодильника – це звичайний столовий оцет. Треба розвести невелику кількість оцту у воді кімнатної температури та протріть стінки та полиці холодильника. Столовий оцет абсорбує неприємні запахи, а також продезінфікує холодильник.

Оцет із содою

Зробіть розчин з 1 столової ложки соди та 1 літра гарячої води. Промийте розчином холодильник, а потім повторно протріть його розчином з оцту, про який ми говорили вище. Оцет зреагує на соду та зможе вивести з холодильника неприємну цвіль. Після соди та оцту треба промити прилад теплою проточною водою.

Як почистити холодильник від смороду / Фото Depositphotos

Суміш мийних засобів і сода

Щоб остаточно поставити крапку на забрудненні холодильника, використайте розчин з:

Господарського мила;

Мийного засобу;

Соди;

Та гарячої води.

Усі інгредієнти треба змішати та ретельно вимити холодильник зсередини. Такий розчин допоможе знищити як наліт, так і забруднення зі смородом. Після того, як ви промили розчином холодильник, його варто промити ще теплою водою.