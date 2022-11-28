24 канал з'ясував, як позбутися смороду від продуктів та вологи на стінках холодильника.

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Готуємо холодильник до очищення

Перед тим, як почати мити холодильник, важливо зробити кілька дій:

Вимкнути та витягнути прилад із розетки; Витягнути всю їжу та напої, які залишилися в холодильнику; Забрати всі полички та місткості з холодильника.

Як почистити холодильник від смороду / Фото Unsplash

Як очистити холодильник підручними засобами

Щоб усунути неприємний запах, також використовують продукти, які можна знайти на кухні. Вони також ефективно справляються з забрудненнями та смородом.

Лимонна кислота

Лимонна кислота не тільки допоможе позбутися вапна у чайниках, але і знищити неприємний запах у холодильнику. Для того, щоб почистити прилад, треба розчинити 2 чайні ложки лимонної кислоти у теплій воді. Вмочіть губку у розчин та вимийте весь холодильник.

Як почистити холодильник від смороду / Фото Depositphotos

Оцет

Найкращий підручний засіб для очищення холодильника – це звичайний столовий оцет. Треба розвести невелику кількість оцту у воді кімнатної температури та протріть стінки та полиці холодильника. Столовий оцет абсорбує неприємні запахи, а також продезінфікує холодильник.

Оцет із содою

Зробіть розчин з 1 столової ложки соди та 1 літра гарячої води. Промийте розчином холодильник, а потім повторно протріть його розчином з оцту, про який ми говорили вище. Оцет зреагує на соду та зможе вивести з холодильника неприємну цвіль. Після соди та оцту треба промити прилад теплою проточною водою.

Як почистити холодильник від смороду / Фото Depositphotos

Суміш мийних засобів і сода

Щоб остаточно поставити крапку на забрудненні холодильника, використайте розчин з:

Господарського мила;

Мийного засобу;

Соди;

Та гарячої води.

Усі інгредієнти треба змішати та ретельно вимити холодильник зсередини. Такий розчин допоможе знищити як наліт, так і забруднення зі смородом. Після того, як ви промили розчином холодильник, його варто промити ще теплою водою.