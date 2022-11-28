24 канал з'ясував, як позбутися смороду від продуктів та вологи на стінках холодильника.
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Готуємо холодильник до очищення
Перед тим, як почати мити холодильник, важливо зробити кілька дій:
- Вимкнути та витягнути прилад із розетки;
- Витягнути всю їжу та напої, які залишилися в холодильнику;
- Забрати всі полички та місткості з холодильника.
Як почистити холодильник від смороду / Фото Unsplash
Як очистити холодильник підручними засобами
Щоб усунути неприємний запах, також використовують продукти, які можна знайти на кухні. Вони також ефективно справляються з забрудненнями та смородом.
Лимонна кислота
Лимонна кислота не тільки допоможе позбутися вапна у чайниках, але і знищити неприємний запах у холодильнику. Для того, щоб почистити прилад, треба розчинити 2 чайні ложки лимонної кислоти у теплій воді. Вмочіть губку у розчин та вимийте весь холодильник.
Як почистити холодильник від смороду / Фото Depositphotos
Оцет
Найкращий підручний засіб для очищення холодильника – це звичайний столовий оцет. Треба розвести невелику кількість оцту у воді кімнатної температури та протріть стінки та полиці холодильника. Столовий оцет абсорбує неприємні запахи, а також продезінфікує холодильник.
Оцет із содою
Зробіть розчин з 1 столової ложки соди та 1 літра гарячої води. Промийте розчином холодильник, а потім повторно протріть його розчином з оцту, про який ми говорили вище. Оцет зреагує на соду та зможе вивести з холодильника неприємну цвіль. Після соди та оцту треба промити прилад теплою проточною водою.
Як почистити холодильник від смороду / Фото Depositphotos
Суміш мийних засобів і сода
Щоб остаточно поставити крапку на забрудненні холодильника, використайте розчин з:
- Господарського мила;
- Мийного засобу;
- Соди;
- Та гарячої води.
Усі інгредієнти треба змішати та ретельно вимити холодильник зсередини. Такий розчин допоможе знищити як наліт, так і забруднення зі смородом. Після того, як ви промили розчином холодильник, його варто промити ще теплою водою.