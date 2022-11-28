24 канал выяснил, как избавиться от продуктов и влаги на стенках холодильника.
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Готовим холодильник к очистке
Перед тем, как начать мыть холодильник, важно совершить несколько действий:
- Выключить и извлечь прибор из розетки;
- Вытащить всю еду и напитки, оставшиеся в холодильнике;
- Убрать все полочки и емкости из холодильника.
Как почистить холодильник от вони / Фото Unsplash
Как очистить холодильник подручными средствами
Чтобы устранить неприятный запах, используют продукты, которые можно найти на кухне. Они также эффективно справляются с загрязнениями и они.
Лимонная кислота
Лимонная кислота не только поможет избавиться от извести в чайниках, но и уничтожить неприятный запах в холодильнике. Для того чтобы почистить прибор, нужно растворить 2 чайные ложки лимонной кислоты в теплой воде. Промочите губку в раствор и вымойте весь холодильник.
Как почистить холодильник от вони / Фото Depositphotos
Уксус
Лучшее подручное средство для очистки холодильника – это обычный столовый уксус. Необходимо развести небольшое количество уксуса в воде комнатной температуры и протрите стенки и полки холодильника. Столовый уксус абсорбирует неприятные запахи и продезинфицирует холодильник.
Уксус с содой
Сделайте раствор из 1 столовой ложки соды и 1 литра горячей воды. Промойте холодильником, а затем повторно протрите его раствором из уксуса, о котором мы говорили выше. Уксус среагирует на соду и сможет вывести из холодильника неприятную плесень. После соды и уксуса следует промыть прибор теплой проточной водой.
Как почистить холодильник от вони / Фото Depositphotos
Смесь моющих средств и сода
Чтобы окончательно поставить точку на загрязнении холодильника, используйте раствор из:
- Хозяйственного мыла;
- моющего средства;
- Соды;
- И горячей воды.
Все ингредиенты следует смешать и тщательно вымыть холодильник изнутри. Такой раствор поможет уничтожить как налет, так и загрязнение со смрадом. После того как вы промыли раствором холодильник, его следует промыть еще теплой водой.