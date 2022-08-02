24 канал зібрав прості методи, які допоможуть впоратися з наклейками та слідами від клею на речах.
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Як акуратно здерти наліпку
Щоб ефективно зняти наклейку чи штрих-код з нової речі та не залишити на ній багато клею, треба їх розігріти.
Тут на допомогу приходить звичайний фен, яким ви сушите волосся.
Увімкніть гарячий режим та розігрійте феном місце, де є наліпка. Прогрівайте наклейку кілька хвилин, а згодом легко зніміть її.
Річ у тім, що клей з часом застигає, і його важко зняти одразу з наліпкою. Фен розм'якшує та розігріває структуру клею, що робить його піддатливим та пружним.
Як забрати наклейку з поверхні / Фото Unslpash
Якщо наклейка розташована на вологостійких речах, то можна використовувати пару, щоб розм'якшити та зволожити клей.
Якщо в домі немає пароочисника, можна скористатися звичайним чайником – після того, як вода закипить, піднесіть його носик до ділянки з наклейкою. Пропарте місце приблизно 3 хвилини та сміливо знімайте наліпку.
Як забрати залишки клею
Якщо клей від наліпки все ж залишився на місці, є кілька домашніх методів, які допоможуть легко розібратися з липкістю.
Ластик
Як не дивно, гумовий ластик може швидко забрати свіжі плями від клею. Тож якщо ви тільки-но зняли етикетку, а на поверхні залишилося трохи клею, варто спробувати потерти його ластиком – клей скатається та не буде приставати до поверхні.
Як забрати клей з поверхні / Фото Unslpash
Сода
Харчова сода може впоратися з будь-яким видом забруднення – і клей не став винятком.
Щоб позбавитися липкої ділянки на поверхні, яка є вологостійкою, треба:
- Розвести соду та воду у пропорції 2 до 1, щоб утворилася своєрідна паста;
- Додати до суміші краплю мийного засобу для посуду;
- Нанести суміш на липку поверхню та залишити на пів години;
- Змийте і повторіть ще кілька разів, щоб клей остаточно зник з поверхні;
- Промийте місце, на якому був клей, водою.
Як забрати клей з поверхні / Фото Unslpash
Оцет
Склад оцту дозволяє впоратися не тільки зі свіжими плямами, але і зі старими, засохлими клейкими ділянками.
- Нанесіть харчовий оцет на забруднену ділянку та залиште на 5 хвилин;
- Візьміть непотрібну пластикову картку чи щось подібне та відітріть залишки від наклейки;
- Після цього витріть робочу поверхню губкою.
Як забрати клей з поверхні / Фото Unslpash