24 канал зібрав прості методи, які допоможуть впоратися з наклейками та слідами від клею на речах.

Читайте також Білосніжність можна повернути: 1 простий метод може врятувати випадково пофарбовану річ

Як акуратно здерти наліпку

Щоб ефективно зняти наклейку чи штрих-код з нової речі та не залишити на ній багато клею, треба їх розігріти.

Тут на допомогу приходить звичайний фен, яким ви сушите волосся.

Увімкніть гарячий режим та розігрійте феном місце, де є наліпка. Прогрівайте наклейку кілька хвилин, а згодом легко зніміть її.

Річ у тім, що клей з часом застигає, і його важко зняти одразу з наліпкою. Фен розм'якшує та розігріває структуру клею, що робить його піддатливим та пружним.

Як забрати наклейку з поверхні / Фото Unslpash

Якщо наклейка розташована на вологостійких речах, то можна використовувати пару, щоб розм'якшити та зволожити клей.

Якщо в домі немає пароочисника, можна скористатися звичайним чайником – після того, як вода закипить, піднесіть його носик до ділянки з наклейкою. Пропарте місце приблизно 3 хвилини та сміливо знімайте наліпку.

Як забрати залишки клею

Якщо клей від наліпки все ж залишився на місці, є кілька домашніх методів, які допоможуть легко розібратися з липкістю.

Ластик

Як не дивно, гумовий ластик може швидко забрати свіжі плями від клею. Тож якщо ви тільки-но зняли етикетку, а на поверхні залишилося трохи клею, варто спробувати потерти його ластиком – клей скатається та не буде приставати до поверхні.

Як забрати клей з поверхні / Фото Unslpash

Сода

Харчова сода може впоратися з будь-яким видом забруднення – і клей не став винятком.

Щоб позбавитися липкої ділянки на поверхні, яка є вологостійкою, треба:

Розвести соду та воду у пропорції 2 до 1, щоб утворилася своєрідна паста;

Додати до суміші краплю мийного засобу для посуду;

Нанести суміш на липку поверхню та залишити на пів години;

Змийте і повторіть ще кілька разів, щоб клей остаточно зник з поверхні;

Промийте місце, на якому був клей, водою.

Як забрати клей з поверхні / Фото Unslpash

Оцет

Склад оцту дозволяє впоратися не тільки зі свіжими плямами, але і зі старими, засохлими клейкими ділянками.

Нанесіть харчовий оцет на забруднену ділянку та залиште на 5 хвилин;

Візьміть непотрібну пластикову картку чи щось подібне та відітріть залишки від наклейки;

Після цього витріть робочу поверхню губкою.

Як забрати клей з поверхні / Фото Unslpash