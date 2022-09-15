24 канал собрал простые методы, которые помогут справиться с наклейками и следами от клея на вещах.

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Как аккуратно снять наклейку

Чтобы эффективно снять наклейку или штрих-код с новой вещи и не оставить много клея, нужно их разогреть.

Здесь на помощь приходит обычный фен, которым вы сушите волосы.

Включите горячий режим и разогрейте феном место, где есть наклейка. Прогревайте наклейку несколько минут, а затем легко снимите ее.

Дело в том, что клей со временем застывает, и его трудно снять с наклейкой. Фен размягчает и разогревает структуру клея, что делает его податливым и упругим.

Как забрать наклейку с поверхности / Фото Unslpash

Если наклейка расположена на влагостойких вещах, можно использовать пар, чтобы размягчить и увлажнить клей.

Если в доме нет пароочистителя, можно воспользоваться обычным чайником – после того как вода закипит, поднесите его носик к участку с наклейкой. Пропарьте место примерно 3 минуты и смело снимайте наклейку.

Как убрать остатки клея

Если клей от наклейки все же остался на месте, существует несколько домашних методов, которые помогут легко разобраться с липкостью.

Ластик

Как ни странно, резиновый ластик может быстро убрать свежие пятна от клея. Так что если вы только что сняли этикетку, а на поверхности осталось немного клея, стоит попытаться потереть его ластиком – клей скатается и не будет приставать к поверхности.

Как забрать клей с поверхности / Фото Unslpash

Сода

Пищевая сода может справиться с любым видом загрязнения – и клей не стал исключением.

Чтобы избавиться от липкого участка на поверхности, которая является влагостойкой, нужно:

Развести соду и воду в пропорции 2 к 1, чтобы образовалась своеобразная паста;

Добавить в смесь каплю моющего средства для посуды;

Нанести смесь на липкую поверхность и оставить на полчаса;

Смойте и повторите еще несколько раз, чтобы клей окончательно скрылся с поверхности;

Промойте место, где был клей, водой.

Как забрать клей с поверхности / Фото Unslpash

Уксус

Состав уксуса позволяет справиться не только со свежими пятнами, но и со старыми, засохшими клейкими участками.

Нанесите уксус на загрязненный участок и оставьте на 5 минут;

Возьмите ненужную пластиковую карту или что-нибудь подобное и ототрите остатки от наклейки;

После этого протрите рабочую поверхность губкой.

Как забрать клей с поверхности / Фото Unslpash