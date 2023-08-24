Зверніть увагу на форму огірків: вона розповість, чого їм бракує

Огіркам важливий правильний догляд для успішного вирощування. Якщо ви помітили певні дивні зовнішні ознаки, це означає, що огіркам щось не підходить.

Огірки – неважкі у вирощуванні, але все ж якщо їх неправильно поливати й не використовувати підживлення, то буде певна деформація. Вони можуть вирости гіркими та увігнутими. Що ж робити у такій ситуації – розкаже 24 Канал.

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Про що свідчать зміни огірків

Фахівці зазначають, що коли огірки починають звужуватися посередині, це означає, що їх поливають дуже холодною водою. Також вони будуть рости гіркими та у формі гачків, якщо не поливати їх теплою водою.



Огірки у формі гачка / Фото "Земляк"

Огірки потребують води, тому варто поливати регулярно. Якщо жарко, то кожного дня або через день.

Коли ви помітили, що огірки вже нагадують грушу, ймовірно, їм не вистачає калію. У такому разі сохнуть листові пластини. Тоді слід підживити їх комплексним добривом з високою кількістю калію або калійним добривом.



Грушеподібні огірки / Фото Pxhere

Якщо огірки – малого розміру та з гострим та вигнутим кінцем, їм не достатньо азоту. Водночас листя буде мати світло-зелений колір, а батіжки – будуть тонкими. Тоді експерти радять обприскати овочі розчином сечовини. Через 5-6 діб використовуємо аміачну селітру.