Огурцы – нетрудны в выращивании, но все же если их неправильно поливать и не использовать подкормки, то будет определенная деформация. Они могут вырасти горькими и вогнутыми. Что же делать в такой ситуации – расскажет 24 Канал.

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О чем свидетельствуют смены огурцов

Специалисты отмечают, что когда огурцы начинают сужаться посередине это означает, что их поливают очень холодной водой. Также они будут расти горькими и в форме крючков, если не поливать их теплой водой.



Огурцы в форме крючка / Фото "Земляк"

Огурцы нуждаются в воде, поэтому следует поливать регулярно. Если жарко, то каждый день или через день.

Когда вы заметили, что огурцы уже напоминают грушу вероятно, им не хватает калия. В таком случае сохнут листовые пластины. Тогда следует подкормить их комплексным удобрением с высоким количеством калия или калийным удобрением.



Грушевидные огурцы / Фото Pxhere

Если огурцы – малого размера и с острым и изогнутым концом, им недостаточно азота. В то же время листья будут иметь светло-зеленый цвет, а плетки – будут тонкими. Тогда эксперты советуют опрыскать овощи раствором мочевины. Через 5-6 суток используем аммиачную селитру.