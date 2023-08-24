Огурцы – нетрудны в выращивании, но все же если их неправильно поливать и не использовать подкормки, то будет определенная деформация. Они могут вырасти горькими и вогнутыми. Что же делать в такой ситуации – расскажет 24 Канал.
Это работает Чем подкормить тыкву в конце лета: плоды будут гигантские
О чем свидетельствуют смены огурцов
Специалисты отмечают, что когда огурцы начинают сужаться посередине это означает, что их поливают очень холодной водой. Также они будут расти горькими и в форме крючков, если не поливать их теплой водой.
Огурцы в форме крючка / Фото "Земляк"
- Огурцы нуждаются в воде, поэтому следует поливать регулярно. Если жарко, то каждый день или через день.
Когда вы заметили, что огурцы уже напоминают грушу вероятно, им не хватает калия. В таком случае сохнут листовые пластины. Тогда следует подкормить их комплексным удобрением с высоким количеством калия или калийным удобрением.
Грушевидные огурцы / Фото Pxhere
Если огурцы – малого размера и с острым и изогнутым концом, им недостаточно азота. В то же время листья будут иметь светло-зеленый цвет, а плетки – будут тонкими. Тогда эксперты советуют опрыскать овощи раствором мочевины. Через 5-6 суток используем аммиачную селитру.
- Также огурцы могут иметь темно-зеленый цвет: это означает, что почва очень щелочная. Это свидетельствует о том, что огурцы недополучают фосфор. Плоды будут небольшими с неприятным вкусом, завязки будут опадать. Поэтому подкармливайте огурцы веществами, содержащими фосфор.