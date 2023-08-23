Для того чтобы тыквы имели лучший вкус, следует периодически их насыщать полезными веществами. Поэтому позаботимся о качественной подкормке. 24 Канал собрал самые эффективные удобрения, которыми следует подкормить тыквы в августе.

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Чем лучше подкормить тыквы в августе

Навоз – это вещество, которое обогатит тыквы и землю под ними. К тому же станет более высоким плодородие почвы. Подкормку вносят, когда плоды еще малы. Дозировка: 1 ведро навоза следует разбавить 5 ведрами воды.

Пусть бродит 2-3 дня. После этого нужно растворить настой еще 5 ведрами воды. Под каждый куст внесите 3 литра.



Навоз / Фото Travelite Agro

Полезной подкормкой для тыквы станет древесный пепел. Вам понадобится:

1 стакан пепла;

1 стакан уксуса;

10 л воды.

Соедините все вещества, помешайте и процедите. Теперь можно вносить вещества под корень. Такая смесь поможет увеличить размер плодов и сделает их слаще.



Пепел / Фото Depositphotos

В августе тыквы хорошо подкормить настоем из крапивы и одуванчиков. Их можно вырывать даже с корнями. Тогда нужно порезать, залить водой. Пусть бродит 10-14 дней. 1 литр настоя нужно разбавить 1 ведром воды.



Крапива / Фото Canva

Когда тыквы цветут, нужно подпитывать их борной кислотой, но вне корня. Благодаря такому веществу количество плодов увеличивается по меньшей мере вдвое.



Борная кислота / Фото "Ковалент"