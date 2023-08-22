Удобрения для роз – необходимое условие их полноценного роста. Не все могут покупать дорогие подкормки для этих цветов. Так что можно приготовить натуральные удобрения дома. Лучшие вещества для роз – собрал 24 Канал.

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Удобрения для роз: список

Когда в вашем доме испортился хлеб, не торопитесь его выбрасывать. Им прекрасно можно подкормить разнообразные цветы, в частности розы. Возьмите пятилитровую бутылку для воды или другую емкость и добавьте где-нибудь на 1/4 зацветшего хлеба. Можно совмещать пшеничный и ржаной. Залейте это водой и пусть бродит неделю.



Испорченный хлеб / Фото Prosto Way

Компост – хороший вариант подкормить розы. Он не только приносит пользу цветам, но и наполняет землю полезными веществами при разложении. Компост используют в качестве мульчи, чтобы защитить цветы от холодов и морозов.



Компост / Фото "Зеленая усадьба"

Розы оценят, если подлить их удобрением на основе травы. В любую удобную для вас емкость нужно поместить сорняки такие, как одуванчики, крапиву. Внесите туда воды, чтобы накрыть сорняки. Пусть бродит в течение недели. Несмотря на неприятный запах, этот метод очень действенный.



Одуванчики / Фото Prosto Way

Принесет пользу и подкормить розы луковица, ведь в его состав входят каротин и витамины. Нужно 500 грамм вещества залить 2 литрами горячей воды. Настаиваем день. Таким раствором как поливают, так и обрабатывают кусты.



Луковица / Фото Prosto Way

Хорошим вариантом по такому делу будут дрожжи. Чтобы сделать удобрение, возьмите 10 грамм сухих дрожжей и 2 столовые ложки сахара и разведите их в 20 литрах воды. Оставьте так в день. Поливайте чем-нибудь раствором у корней розы. Благодаря ему цветы станут более стойкими к внешним условиям.



Дрожжи / Фото Cook

Обратите внимание, что все эти удобрения в чистом виде не вносятся. Нужно разбавлять 1 литр раствора хотя бы ведром воды. Тогда можете начинать.