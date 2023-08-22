Добрива для троянд – необхідна умова їх повноцінного зростання. Не всі мають змогу купувати дорогі підживлення для цих квітів. Тож можна приготувати натуральну підгодівлю вдома. Найкращі підживлення для троянд зібрав 24 Канал.

Майте на увазі Покваптеся: 7 квітів, які варто посадити в серпні

Добрива для троянд: перелік

Коли у вашому домі зіпсувався хліб, не поспішайте його викидати. Ним прекрасно можна підгодувати різноманітні квіти, зокрема, троянди. Візьміть п'ятилітрову пляшку для води чи іншу місткість та додайте десь на 1/4 зацвілого хліба. Можна поєднувати пшеничний та житній. Залийте це водою та хай бродить тиждень.



Зіпсований хліб / Фото Prosto Way

Компост – хороший варіант підгодувати троянди. Він не лише приносить користь квітам, а й наповнює землю корисними речовинами під час розкладання. Компост використовують як мульчу, щоб захистити квіти від холодів і морозів.



Компост / Фото "Зелена садиба"

Троянди оцінять, якщо підлити їх добривом на основі трави. У будь-яку зручну для вас місткість треба помістити бур'яни такі, як кульбаби, кропиву. Внесіть туди води, аби накрити бур'яни. Хай бродить упродовж тижня. Попри неприємний запах, цей метод – дуже дієвий.



Кульбаби / Фото Prosto Way

Принесе користь та підживити троянди цибулиння, адже до його складу входять каротин і вітаміни. Потрібно 500 грамів речовини залити 2 літрами гарячої води. Настоюємо добу. Таким розчином як поливають, так і обробляють кущі.



Цибулиння / Фото Prosto Way

Гарним варіантом у такій справі будуть дріжджі. Щоб зробити добриво, візьміть 10 грамів сухих дріжджів та 2 столові ложки цукру та розведіть їх у 20 літрах води. Залишіть так на день. Поливайте чим розчином біля коренів троянди. Завдяки йому квіти стануть більш стійкими до зовнішніх умов.



Дріжджі / Фото Cook

Зверніть увагу, що всі ці добрива в чистому вигляді не вносять. Потрібно розбавляти 1 літр розчину бодай відром води. Тоді можете починати.