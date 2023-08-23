Для того, щоб гарбузи мали кращий смак, варто періодично їх насичувати корисними речовинами. Тож подбаймо про якісну підгодівлю. 24 Канал зібрав найефективніші добрива, якими варто підживити гарбузи в серпні.
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Чим краще підгодувати гарбузи в серпні
Гній – та речовина, яка збагатить гарбузи та землю під ними. До того ж стане вищою родючість ґрунту. Підгодівлю вносять, коли плоди ще малі. Дозування: 1 відро гною слід розбавити 5 відрами води.
- Хай бродить 2-3 доби. Після цього треба розчинити настій ще 5 відрами води. Під кожен кущ внесіть 3 літри.
Гній / Фото Travelite Agro
Корисним підживленням для гарбузів стане деревний попіл. Вам знадобиться:
- 1 склянка попелу;
- 1 склянка оцту;
- 10 літрів води.
З'єднайте всі речовини, помішайте та процідіть. Тепер можете вносити речовини під корінь. Така суміш допоможе збільшити розмір плодів та зробить їх солодшими.
Попіл / Фото Depositphotos
У серпні гарбузи добре підживити настоєм з кропиви та кульбаб. Їх можна виривати навіть з корінням. Тоді потрібно порізати, залити водою. Хай бродить 10-14 днів. 1 літр настою треба розбавити 1 відром води.
Кропива / Фото Canva
Коли гарбузи цвітуть, потрібно підживлювати їх борною кислотою, але поза коренем. Завдяки такій речовині кількість плодів збільшується щонайменше вдвічі.
Борна кислота / Фото "Ковалент"
- Для приготування розчину беруть 1 грам речовини, яку розводять у 1 літрі теплої води.
- Обробляти нею гарбузи можна, коли повністю розчинились кристали.
- Таким розчином можна обприскувати верхнє та нижнє листя.