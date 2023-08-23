Для того, щоб гарбузи мали кращий смак, варто періодично їх насичувати корисними речовинами. Тож подбаймо про якісну підгодівлю. 24 Канал зібрав найефективніші добрива, якими варто підживити гарбузи в серпні.

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Чим краще підгодувати гарбузи в серпні

Гній – та речовина, яка збагатить гарбузи та землю під ними. До того ж стане вищою родючість ґрунту. Підгодівлю вносять, коли плоди ще малі. Дозування: 1 відро гною слід розбавити 5 відрами води.

Хай бродить 2-3 доби. Після цього треба розчинити настій ще 5 відрами води. Під кожен кущ внесіть 3 літри.



Гній / Фото Travelite Agro

Корисним підживленням для гарбузів стане деревний попіл. Вам знадобиться:

1 склянка попелу;

1 склянка оцту;

10 літрів води.

З'єднайте всі речовини, помішайте та процідіть. Тепер можете вносити речовини під корінь. Така суміш допоможе збільшити розмір плодів та зробить їх солодшими.



Попіл / Фото Depositphotos

У серпні гарбузи добре підживити настоєм з кропиви та кульбаб. Їх можна виривати навіть з корінням. Тоді потрібно порізати, залити водою. Хай бродить 10-14 днів. 1 літр настою треба розбавити 1 відром води.



Кропива / Фото Canva

Коли гарбузи цвітуть, потрібно підживлювати їх борною кислотою, але поза коренем. Завдяки такій речовині кількість плодів збільшується щонайменше вдвічі.



Борна кислота / Фото "Ковалент"