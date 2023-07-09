Зберігаючи воду в посудинах надворі виникає проблема – вона починає цвісти. Деякі дачники вважають, що така вода вже непридатна для використання. Інші переконані, що цвіла вода навіть корисна, бо там з'являються речовини, які покращують якість ґрунту. Якщо ви все-таки хочете попередити цвітіння – ці способи для вас.

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Як зробити, щоб вода у бочках не цвіла

Простий метод – внести мідний купорос у посудину з водою. Так вона не буде цвісти. Але не зловживайте ним, бо купорос під час поливу буде накопичуватись у землі, а це не дуже добре позначається на рослинах.



Мідний купорос / Фото "Ботанічка"

Марганцівка – дієвий спосіб у боротьбі з цвіллю. Нею часто знезаражують воду в побуті. І у рослинництві цей засіб також буде ефективним.



Марганцівка / Фото "Добробут"

Зробіть так, щоб повітря не проникало у місткість: закрийте кришкою. Сонце не буде проникати у воду, тож зелень не зможе розвинутись. А ще перевага цього способу, що вода швидше нагріватиметься у закритій посудині.

Покладіть у бочку гілки водних рослин. Йдеться про ті, які існують у воді, зокрема, кушир. Такий метод є одним із найбільш безпечних для води.



Кушир / Фото Homepark

Що робити, якщо вода вже позеленіла

Якщо ви побачили, що вода в бочці позеленіла та жахливо смердить, то тут треба скористатися одною простою порадою.

Візьміть 3-4 столові ложки гашеного вапна та розведіть їх у воді. Потім перелийте цей настій в бак. Через кілька днів вода для поливу стане чистою, це стосується й стінок посудини.