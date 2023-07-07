Залишки їжі та бруд дуже швидко застигають на решітках, і потім дуже важко цього позбутися. Навіть дорога хімія не завжди може з цим впоратись. Спробуймо відчистити гриль домашніми засобами, які підготував 24 Канал.

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Як відмити гриль народними методами

Хороший спосіб відчистити гриль від жиру – харчова плівка + будь-який мийний засіб. ЇЇ слід розстелити на зручну поверхню та полити мильним розчином. І тоді загорнути решітку в плівку та залиште на день. Далі – чистимо у звичний нам спосіб.



Харчова плівка / Фото "Винахідник і раціоналізатор"

Оцет прекрасно впорається з будь-яким жиром чи брудом. А ще – він дієво забирає всі запахи. Речовин треба розмішати з водою у співвідношенні 1:1. Після цього переливаємо в розпилювач та чистимо брудні місця.



Оцет / Фото Agro-Ukraine

Несподіваний метод – кока-кола. Покладіть решітки у пакет, вилийте туди трохи коли та почекайте 20 хвилин. Можна навіть ще довше, відштовхуйтесь від того, наскільки легко відмивається жир.



Кока-кола / Фото Shashlik.com.ua

Не поспішайте виливати залишки кави у раковину, після того, як випили її. Вона знадобиться вам для ефективної чистки інструментів для барбекю. Залийте 2-3 ложки в гарячу воду, після чого протирайте брудні засоби. Можете навіть залишити пакет з решітками в кавовій гущі на кілька годин.



Кава / Фото Wallhere.com

Аміак – сильна та неприємна речовина з різким запахом. Залийте 2-3 баночки в пакет з решітками, попередньо випустивши із нього повітря. Потрусіть, щоб речовина була на всіх інструментах. Хай стоїть 5-6 годин, а потім – мийте, як зазвичай.



Аміак / Фото Tabletki.ua

Якщо після посиденьок у вас є ще трохи пива, його можна використати при чищенні решіток. Просто вмокніть дротяну щітку в напій та починайте чистити. Оптимально це робити, коли вони – теплі.



Пиво / Фото Pivaldi