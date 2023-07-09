Сохраняя воду в сосудах на улице возникает проблема – она начинает цвести. Некоторые дачники полагают, что такая вода уже непригодна для использования. Другие убеждены, что плесень вода даже полезна, потому что там появляются вещества, которые улучшают качество почвы. Если вы все-таки хотите предотвратить цветение – эти способы для вас.

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Как сделать, чтобы вода в бочках не цвела

Простой метод – внести медный купорос в сосуд с водой. Так она не будет цвести. Но не злоупотребляйте им, потому что купорос во время полива будет накапливаться в земле, а это не очень хорошо сказывается на растениях.



Медный купорос / Фото "Ботаночка"

Марганцовка – действенный способ в борьбе с плесенью. Ею часто обеззараживают воду в обиходе. И в растениеводстве это средство тоже будет эффективным.



Марганцовка / Фото "Добробут"

Сделайте так, чтобы воздух не проникал в емкость: закройте крышкой. Солнце не будет проникать в воду, так что зелень не сможет развиться. А еще преимущество этого способа, что вода будет быстрее нагреваться в закрытом сосуде.

Положите в бочку ветви водных растений. Речь идет о тех, которые существуют в воде, в частности, кушир. Такой метод является одним из наиболее безопасных для воды.



Кушир / Фото Homepark

Что делать, если вода уже позеленела

Если вы увидели, что вода в бочке позеленела и ужасно воняет, то здесь нужно воспользоваться одним простым советом.

Возьмите 3-4 столовых ложки гашеной извести и разведите их в воде. Затем перелейте этот настой в бак. Через несколько дней вода для полива станет чистой, это касается и стен сосуда.