Застосуйте це і шкідники тікатимуть геть: 4 потужні засоби від попелиці на трояндах

Троянди можна вирощувати як в саду, так і в горщиках. Але вони вимагають догляду та відповідного удобрення для здорового зростання і цвітіння. А також – порятунку від різних шкідників, у тому числі й від попелиці.

Для вирощування троянд важливо пам'ятати про належний догляд: вчасний полив, різноманітні підживлення, багата земля, обрізка. Важливим чинником є захист від шкідників і хвороб. 24 Канал розповість, як захистити троянди від попелиці.

Дивіться також Чому гниє черешня: хвороби, які вражають ягоди та як цьому запобігти

Як вберегти троянди від попелиці

Господарське мило може бути ефективним засобом для боротьби з попелицею на трояндах. Зазвичай, для розчину використовують 1-2 столові ложки мила на 4 літри води. Потрібно, щоб мило повністю розчинилось у воді. Розпиліть розчин на листя, бутони та квіти троянд. Приділіть особливу увагу нижній стороні листя, де попелиця зазвичай оселяється.



Господарське мило / Фото Епіцентр

Нашатирний спирт добре підійде для боротьби з попелицею на трояндах. Розведіть нашатирний спирт з водою у співвідношенні 1:1 або 1:2. Обробляйте розчином уражені ділянки та попелиця відпаде. Повторюйте обробку нашатирним спиртом раз на тиждень або за потреби, якщо помічаєте нові ознаки пошкодження від попелиці.



Нашатирний спирт / Фото АНЦ

Перекис водню – чудовий помічник, щоб позбутися попелиці. Його потрібно розводити у пропорції 1:1. Можна спробувати на невеликій частині рослини, як вона реагує на засіб. Якщо добре, можете розприскувати розчин на хворі ділянки. Й попелиця покине ваш сад.



Перекис водню / Фото Tabletki.ua

Універсальний засіб у догляді за різними рослинами, у тому числі й за трояндами – сода. Потрібно розвести 4 столові ложки в 5-6 літрах води та обприскувати хвору рослину. Але варто бути обережним, бо якщо дати більшу дозу, можна спалити листя.