24 канал зібрав кілька простих методів, які допоможуть швидко та ефективно позбутися неприємного запаху від кота.

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Лимонний сік

За допомогою звичайного лимона можна позбутися запаху сечі та відчистити диван, не залучаючи агресивні мийні засоби.

Для того, щоб ліквідувати запах, треба вичавити сік з однієї половини свіжого лимона та нанести на пляму за допомогою губки.

Змивати лимонний сік не треба – можна лиш протерти сухою серветкою поверхню дивану, на якому залишилися волокна чи частинки лимона.

Як відмити котячу сечу з меблів / Фото Unsplash

Перекис водню

Цей засіб, який є у кожні аптечці, також може ліквідувати котячий запах з дивану чи ліжка.

Для того, щоб прибрати неприємні аромати, достатньо нанести на пляму нерозведений перекис водню.

Зверніть увагу! Перекис має відбілювальний ефект, тож його варто застосовувати лише на світлих або білих поверхнях. З меблями інших кольорів треба поводитися обережно – спробуйте нанести трохи перекису на невидиме місце на дивані чи кріслі, та перевірте, чи тканина не отримає світлих плям.

Йод

Йодний розчин є чудовим окислювачем та може забрати запах з меблів.

Для того, щоб очистити диван чи ліжко від сечі, потрібно:

Розвести 15 крапель йоду на 1 літр води;

Нанести розчин за допомогою губки на забруднене місце;

Залишити на 10 – 15 хвилин, слідкуючи, щоб розчин не висох на поверхні;

Протерти забруднене місце вологою ганчіркою, щоб на дивані не залишилися розводи від йоду.

Як відмити котячу сечу з меблів / Фото solutionpharmacy

Оцет, сода та перекис

Найдієвішим засобом серед домашніх продуктів є поєднання оцту, соди, перекису водню, мийного засобу та води.

Щоб очистити забруднене сечею місце:

Змішайте оцет з водою у пропорції 1 до 4;

Нанесіть розчин на пляму та трохи підсушіть за допомогою сухих серветок;

Посипте пляму содою;

Змішайте 100 мілілітрів перекису та 1 столову ложку мийного засобу для посуду;

Втріть мильний розчин у пляму;

Заберіть залишки мийних засобів з дивану чи ліжка вологою губкою.

Як відмити котячу сечу з меблів / Фото Unsplash