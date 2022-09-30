24 канал собрал несколько простых методов, которые помогут быстро и эффективно избавиться от неприятного запаха от кота.

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Лимонный сок

С помощью обычного лимона можно избавиться от запаха мочи и отчистить диван, не используя агрессивные моющие средства.

Для того чтобы устранить запах, нужно выжать сок из одной половины свежего лимона и нанести на пятно с помощью губки.

Смывать лимонный сок не нужно – можно только протереть сухой салфеткой поверхность дивана, на котором остались волокна или частицы лимона.

Как отмыть кошачью мочу с мебели / Фото Unsplash

Перекись водорода

Это средство, которое имеется в каждой аптечке, также может убрать кошачий запах с дивана или кровати.

Для того чтобы убрать неприятные ароматы, достаточно нанести на пятно неразбавленную перекись водорода.

Обратите внимание! Перекись имеет отбеливающий эффект, поэтому ее следует применять только на светлых или белых поверхностях. С мебелью других цветов нужно обращаться осторожно – попробуйте нанести немного перекиси на невидимое место на диване или кресле и посмотрите, не появятся ли на ткани светлые пятна.

Йод

Йодный раствор – отличный окислитель и может убрать запах с мебели.

Для того чтобы очистить диван или кровать от мочи, нужно:

Развести 15 капель йода на 1 литр воды;

Нанести раствор с помощью губки на загрязненное место;

Оставить на 10 – 15 минут, следя, чтобы раствор не высох на поверхности;

Протереть загрязненное место влажной тряпкой, чтобы на диване не остались разводы от йода.

Как отмыть кошачью мочу с мебели / Фото solutionpharmacy

Уксус, сода и перекись

Самым действенным средством среди домашних продуктов является смешение уксуса, соды, перекиси водорода, моющего средства и воды.

Чтобы очистить загрязненное мочой место:

Смешайте уксус с водой в пропорции 1 к 4;

Нанесите раствор на пятно и немного подсушите сухими салфетками;

Посыпьте пятно содой;

Смешайте 100 миллилитров перекиси и 1 столовую ложку моющего средства для посуды;

Вотрите мыльный раствор в пятно;

Уберите остатки моющих средств с дивана или кровати влажной губкой.

Как отмыть кошачью мочу с мебели / Фото Unsplash