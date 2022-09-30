24 канал собрал несколько простых методов, которые помогут быстро и эффективно избавиться от неприятного запаха от кота.

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Лимонный сок

С помощью обычного лимона можно избавиться от запаха мочи и отчистить диван, не используя агрессивные моющие средства.

Для того чтобы устранить запах, нужно выжать сок из одной половины свежего лимона и нанести на пятно с помощью губки.

Смывать лимонный сок не нужно – можно только протереть сухой салфеткой поверхность дивана, на котором остались волокна или частицы лимона.

Как отмыть кошачью мочу с мебели / Фото Unsplash

Перекись водорода

Это средство, которое имеется в каждой аптечке, также может убрать кошачий запах с дивана или кровати.

Для того чтобы убрать неприятные ароматы, достаточно нанести на пятно неразбавленную перекись водорода.

Йод

Йодный раствор – отличный окислитель и может убрать запах с мебели.

Для того чтобы очистить диван или кровать от мочи, нужно:

  • Развести 15 капель йода на 1 литр воды;
  • Нанести раствор с помощью губки на загрязненное место;
  • Оставить на 10 – 15 минут, следя, чтобы раствор не высох на поверхности;
  • Протереть загрязненное место влажной тряпкой, чтобы на диване не остались разводы от йода.

Как отмыть кошачью мочу с мебели / Фото solutionpharmacy

Уксус, сода и перекись

Самым действенным средством среди домашних продуктов является смешение уксуса, соды, перекиси водорода, моющего средства и воды.

Чтобы очистить загрязненное мочой место:

  • Смешайте уксус с водой в пропорции 1 к 4;
  • Нанесите раствор на пятно и немного подсушите сухими салфетками;
  • Посыпьте пятно содой;
  • Смешайте 100 миллилитров перекиси и 1 столовую ложку моющего средства для посуды;
  • Вотрите мыльный раствор в пятно;
  • Уберите остатки моющих средств с дивана или кровати влажной губкой.

Как отмыть кошачью мочу с мебели / Фото Unsplash