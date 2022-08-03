Хоч існує думка, що вивести плями від трави з речей неможливо – це зовсім не так. 24 канал зібрав кілька способів боротьби із зеленими плямами.

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Сода

Сода може відбілити та абсорбувати зелені частинки від трави на речах.

Для того, щоб очистити тканину таким методом, потрібно:

Нанести на забруднення та залишити на 10 – 15 хвилин;

Після цього потерти щіткою та ретельно прополоскати у воді.

Як відіпрати плями від трави / Фото Unsplash

Сіль

Соляний розчин може впоратися не тільки зі свіжими забрудненнями, але і з застарілими плямами.

У склянці теплої води розведіть 2 чайні ложки солі;

Змочіть ватний такмпон у розчині та обробіть пляму від трави;

Залиште на півгодини, а потім прополощіть у воді;

Після цього річ треба кинути в пральну машинку.

Як відіпрати плями від трави / Фото Unsplash

Нашатирний спирт

У поєднанні з водою нашатирний спирт може впоратися з трав'яними зарудненнями шкидко та ефективно.

Змішайте 1 столову ложку спирту та 1 літр води та опустіть в розчин забруднений одяг;

Зачекайте пів години, а потім потріть щіткою чи губкою місце забруднення;

Прополощіть річ у пральній машинці.

Як відіпрати плями від трави / Фото Unsplash