Хоч існує думка, що вивести плями від трави з речей неможливо – це зовсім не так. 24 канал зібрав кілька способів боротьби із зеленими плямами.
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Сода
Сода може відбілити та абсорбувати зелені частинки від трави на речах.
Для того, щоб очистити тканину таким методом, потрібно:
- Нанести на забруднення та залишити на 10 – 15 хвилин;
- Після цього потерти щіткою та ретельно прополоскати у воді.
Як відіпрати плями від трави / Фото Unsplash
Сіль
Соляний розчин може впоратися не тільки зі свіжими забрудненнями, але і з застарілими плямами.
- У склянці теплої води розведіть 2 чайні ложки солі;
- Змочіть ватний такмпон у розчині та обробіть пляму від трави;
- Залиште на півгодини, а потім прополощіть у воді;
- Після цього річ треба кинути в пральну машинку.
Як відіпрати плями від трави / Фото Unsplash
Нашатирний спирт
У поєднанні з водою нашатирний спирт може впоратися з трав'яними зарудненнями шкидко та ефективно.
- Змішайте 1 столову ложку спирту та 1 літр води та опустіть в розчин забруднений одяг;
- Зачекайте пів години, а потім потріть щіткою чи губкою місце забруднення;
- Прополощіть річ у пральній машинці.
Як відіпрати плями від трави / Фото Unsplash