Хотя существует мнение, что вывести пятна от травы с вещей невозможно – это совсем не так. 24 канал собрал несколько способов борьбы с зелеными пятнами.
Читайте также Белоснежность можно вернуть: 1 простой метод может спасти случайно окрашенную вещь
Сода
Сода может отбелить и абсорбировать зеленые частицы травы на вещах.
Для того чтобы очистить ткань таким методом, нужно:
- Нанести на загрязнение и оставить на 10-15 минут;
- После этого потереть щеткой и тщательно прополоскать в воде.
Как отстирать пятна от травы / Фото Unsplash
Соль
Соляной раствор может справиться не только со свежими загрязнениями, но и с устаревшими пятнами.
- В стакане теплой воды разведите 2 чайные ложки соли;
- Смочите ватный тампон в растворе и обработайте пятно от травы;
- Оставьте на полчаса, а затем прополощите в воде;
- После этого вещь нужно бросить в стиральную машинку.
Как отстирать пятна от травы / Фото Unsplash
Нашатырный спирт
В сочетании с водой нашатырный спирт справляется с травяными загрязнениями быстро и эффективно.
- Смешайте 1 столовую ложку спирта и 1 литр воды, и опустите в раствор загрязненную одежду;
- Подождите полчаса, затем потрите щеткой или губкой место загрязнения;
- Прополощите вещь в стиральной машинке.
Как отстирать пятна от травы / Фото Unsplash