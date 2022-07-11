Плями від поту – доволі неприємне забруднення, з яким іноді не можуть впоратися звичайні мийні засоби. Пожовтіння та неприємний запах викликають бактерії, які живуть на тілі людини та харчуються виділеннями.

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Та за допомогою кількох простих методів можна ліквідувати сліди від поту та дезодоранту. Якщо пралка не допомогла, а на хімчистку немає часу, то можна застосувати продукти, які завжди є в домі.

Видалення поту з білих речей

На білому одязі жовті плями від поту особливо помітні. Для того, щоб їх видалити, можна брати відбілюючі засоби або підручні продукти.

Аспірин та мийний засіб

Суміш таблетки Аспірину, води та мийного засобу може видалити неприємну пляму та відбілити проблемні ділянки улюбленої футболки чи сорочки.

Для цього потрібно:

1 таблетка Аспірину;

Мийний засіб;

1 склянка води;

Та зубна щітка.

Аспірин дієвий від плям поту / Фото Getty Images

Розчиніть таблетку у склянці з водою та додайте туди трохи мийного засобу. Нанесіть суміш на пляму від поту та потріть зубною щіткою. Таке очищення є доволі делікатним та не псує структуру тканини.

Залишіть одяг з нанесеною сумішшю на 10 хвилин, а потім прополощіть, щоб позбутися залишків.

Сода та лимон

Харчова сода – природній абсорбент та вибілювач, який допоможе як при забрудненнях у будинку, так і з плямами на одязі. У поєднанні з лимонною кислотою сода не тільки вибілює речі, але і вбиває бактерії, які викликають неприємний запах.

Сода і лимон відбілюють тканину / Фото rejuvage

Для такого методу знадобляться:

1 столова ложка соди;

Трохи лимонного соку;

Мило для ручного прання.

Змішайте натерте мило, соду та лимонну кислоту. Додайте до суміші кілька крапель води, щоб утворилася своєрідна паста. Нанесіть суміш на проблемну ділянку та залишіть на пів години.

Після цього футболку треба ретельно прополоскати, щоб забрати залишки кислоти та мильні залишки.

Перекис водню

Впоратися з потом може і перекис водню, який є у кожній аптечці. Щоб прибрати пляму, треба:

100 мілілітрів перекису водню;

2 столові ложки соди;

Зубна щітка;

Змішайте перекис та соду та нанесіть розчин на пляму. Потріть зубною щіткою та залишіть на 10 хвилин. Після цієї процедури треба ретельно попрати річ з милом або кинути її в пральну машинку.

Перекис водню виведе плями від поту / Фото everydaycheapskate

Як забрати сліди від дезодоранту на чорному одязі

На чорному одязі дуже видно, коли від спеки з'являються сліди дезодоранту. Щоб їх вивести, є кілька способів:

Міцелярна вода – змочіть ватний диск у міцелярну воду та обробіть місце забруднення. Кілька разів повторіть процедуру з новими ватними дисками. Після цього річ треба попрати.

Сіль – у пляму від дезодоранту треба втерти 1 столову ложку солі за допомогою зубної щітки. Після цього сіль на плямі треба залишити на 10 годин. Потім треба забрати залишки солі та прополоскати річ.

Медичний спирт – розведіть спирт з водою у рівному співвідношенні. Змочіть в суміші ватний диск та нанесіть на пляму від дезодоранту. Залежно від ступеня забрудненості, зачекайте від 5 хвилин до 1 години. Після цього ретельно прополощіть одяг у теплій воді та поперіть в машинці.

Якщо жоден із методів боротьби з плямами не допоміг, єдиним виходом буде хімчистка.