Пятна от пота – довольно неприятное загрязнение, с которым иногда не могут справиться обычные моющие средства. Пожелтение и неприятный запах вызывают бактерии, которые живут на теле человека и питаются выделениями, сообщает 24 канал.
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И с помощью нескольких простых методов можно устранить следы от пота и дезодоранта. Если стиральная машинка не помогла, а на химчистку нет времени, то можно применить продукты, которые всегда есть в доме.
Удаление пота с белых вещей
На белой одежде желтые пятна от пота особенно заметны. Для того чтобы их удалить, можно брать отбеливающие средства или подручные продукты.
Аспирин и моющее средство
Смесь таблетки Аспирина, воды и моющего средства удаляет неприятное пятно и отбелит проблемные участки любимой футболки или рубашки.
Для этого нужно:
- 1 таблетка Аспирина;
- Моющее средство;
- 1 стакан воды;
- И зубная щетка.
Аспирин удаляет пятна от пота / Фото Getty Images
Растворите таблетку в стакане с водой и добавьте туда немного моющего средства. Нанесите смесь на пятно от пота и потрите зубной щеткой. Такая очистка довольно деликатная и не портит структуру ткани.
Оставьте одежду с нанесенной смесью на 10 минут, а затем прополощите, чтобы избавиться от остатков.
Сода и лимон
Пищевая сода – естественный абсорбент и отбеливатель, который поможет как при загрязнениях в доме, так и с пятнами на одежде. В сочетании с лимонной кислотой сода не только отбеливает вещи, но и убивает бактерии, вызывающие неприятный запах.
Сода и лимон отбеливают ткань / Фото rejuvage
Для такого метода понадобятся:
- 1 столовая ложка соды;
- Немного лимонного сока;
- Мыло для ручной стирки.
Смешайте натертое мыло, соду и лимонную кислоту. Добавьте в смесь несколько капель воды, чтобы образовалась своеобразная паста. Нанесите смесь на проблемный участок и оставьте на полчаса.
После этого футболку нужно тщательно прополоскать, чтобы убрать остатки кислоты и мыльные остатки.
Перекись водорода
Справиться с потом может и перекись водорода, которая есть в каждой аптечке. Чтобы убрать пятно, нужно:
- 100 миллилитров перекиси водорода;
- 2 столовые ложки соды;
- Зубная щетка;
Смешайте перекись и соду и нанесите раствор на пятно. Потрите зубной щеткой и оставьте на 10 минут. После этой процедуры нужно тщательно постирать вещь с мылом или бросить ее в стиральную машинку.
Перекись водорода выведет пятна от пота / Фото everydaycheapskate
Как убрать следы от дезодоранта на черной одежде
На черной одежде очень видно, когда от жары появляются следы дезодоранта. Чтобы их вывести, есть несколько способов:
- Мицеллярная вода – смочите ватный диск в мицеллярную воду и обработайте место загрязнения. Несколько раз повторите процедуру с новыми ватными дисками. После этого вещь надо постирать.
- Соль – в пятно от дезодоранта нужно втереть 1 столовую ложку соли с помощью зубной щетки. После этого соль на пятне оставить на 10 часов. Затем нужно убрать остатки соли и прополоскать вещь.
- Медицинский спирт – разведите спирт с водой в равном соотношении. Смочите в смеси ватный диск и нанесите на пятно от дезодоранта. В зависимости от степени загрязненности подождите от 5 минут до 1 часа. После этого тщательно прополощите одежду в теплой воде и постирайте в машинке.
Если ни один из методов борьбы с пятнами не помог, единственным выходом будет химчистка.