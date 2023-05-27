Як вивести неприємний запах із взуття: 8 методів і способів, які дадуть результат
27 травня 2023, 13:03Читать новость на русском
Частою проблемою влітку є поганий запах із взуття. Це пов'язано з тим, що ноги пітніють, волога затримується всередині та бактерії починають розмноження. З цим можна боротись.
Ще однією причиною неприємного запаху у взутті може бути недостатня вентиляція. Тісне або синтетичне взуття не дозволяє повітрю циркулювати, відповідно на ногах накопичується волога та піт. Що з цим робити – підкаже 24 Канал.
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Як вивести неприємний запах із взуття
- Після використання, дайте взуттю добре провітритися, поставивши його на вентильоване місце. Можна поставити його біля вікна, щоб запах швидше виходив. Можна покласти всередину газету, щоб вона увібрала вологу.
- Посипте внутрішню частину взуття сіллю або содою. Залиште на кілька годин або протягом ночі, а потім струсіть те, що залишилось. Сіль або сода вбивають бактерії та поглинають неприємний запах.
- Використовуйте спеціальні спреї або дезодоранти для взуття, які вбивають неприємний запах. Розпилюйте їх на внутрішню поверхню взуття та дайте йому добре висохнути.
- Змочіть серветку або ганчірку в оцті, розведеному з водою та протріть взуття. Оцет знищує бактерії та нейтралізує запах. Потім залиште взуття на свіжому повітрі, щоб оцет випаровувався.
- Ще один незвичний, але перевірений метод – поставити взуття в пакет та занурити в морозилку на ніч. Холод вбиває всі бактерії у взутті.
- Допоможе впоратись із неприємним запахом активоване вугілля, адже воно затримує бактерії. Поставте кілька таблеток активованого вугілля в тканину чи пакет та помістіть його у взуття. Тримайте кілька годин і запах щезне.
Активоване вугілля / Фото Морс
- Перекис водню – неочевидний, але дієвий спосіб. Змочіть ватний диск в перекисі водню та гарно протріть взуття зсередини. Згодом дайте йому висохнути.