Еще одной причиной неприятного запаха в обуви может быть недостаточная вентиляция. Тесная или синтетическая обувь не позволяет воздуху циркулировать, соответственно на ногах скапливается влага и пот. Что с этим делать – подскажет 24 Канал.

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Как вывести неприятный запах из обуви

После использования, дайте обуви хорошо проветриться, поставив ее на вентилируемое место . Можно поставить его у окна, чтобы запах быстрее получался. Можно положить внутрь газету, чтобы она впитала влагу.

. Можно поставить его у окна, чтобы запах быстрее получался. Можно положить внутрь газету, чтобы она впитала влагу. Посыпьте внутреннюю часть обуви солью или содой. Оставьте на несколько часов или в течение ночи, а затем встряхните то, что осталось. Соль или сода убивают бактерии и поглощают противный запах.



Сода / Фото Мир советов

Используйте специальные спреи или дезодоранты для обуви, убивающие неприятный запах. Распилите их на внутреннюю поверхность обуви и дайте ей хорошо высохнуть.

или дезодоранты для обуви, убивающие неприятный запах. Распилите их на внутреннюю поверхность обуви и дайте ей хорошо высохнуть. Смочите салфетку или тряпку в уксусы, разведенном с водой и протрите обувь. Уксус уничтожает бактерии и нейтрализует запах. Затем оставьте обувь на свежем воздухе, чтобы уксус испарялся.



Уксус / Фото Harchi.info

Еще один необычный, но проверенный метод – поставить обувь в пакет и погрузить в морозилку ночью. Холод убивает все бактерии в обуви.

ночью. Холод убивает все бактерии в обуви. Поможет справиться с неприятным запахом активированный уголь, ведь оно задерживает бактерии. Поставьте несколько таблеток активированного угля в ткань или пакет и поместите его в обувь. Держите несколько часов и запах исчезнет.



Активированный уголь / Фото Морс