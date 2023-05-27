Еще одной причиной неприятного запаха в обуви может быть недостаточная вентиляция. Тесная или синтетическая обувь не позволяет воздуху циркулировать, соответственно на ногах скапливается влага и пот. Что с этим делать – подскажет 24 Канал.
Смотрите также Если жара застала в авто: 8 действенных методов, как охладиться
Как вывести неприятный запах из обуви
- После использования, дайте обуви хорошо проветриться, поставив ее на вентилируемое место. Можно поставить его у окна, чтобы запах быстрее получался. Можно положить внутрь газету, чтобы она впитала влагу.
- Посыпьте внутреннюю часть обуви солью или содой. Оставьте на несколько часов или в течение ночи, а затем встряхните то, что осталось. Соль или сода убивают бактерии и поглощают противный запах.
Сода / Фото Мир советов
- Используйте специальные спреи или дезодоранты для обуви, убивающие неприятный запах. Распилите их на внутреннюю поверхность обуви и дайте ей хорошо высохнуть.
- Смочите салфетку или тряпку в уксусы, разведенном с водой и протрите обувь. Уксус уничтожает бактерии и нейтрализует запах. Затем оставьте обувь на свежем воздухе, чтобы уксус испарялся.
Уксус / Фото Harchi.info
- Еще один необычный, но проверенный метод – поставить обувь в пакет и погрузить в морозилку ночью. Холод убивает все бактерии в обуви.
- Поможет справиться с неприятным запахом активированный уголь, ведь оно задерживает бактерии. Поставьте несколько таблеток активированного угля в ткань или пакет и поместите его в обувь. Держите несколько часов и запах исчезнет.
Активированный уголь / Фото Морс
- Перекись водорода – неочевидный, но действенный способ. Смочите ватный диск в перекиси водорода и хорошо протрите обувь изнутри. Впоследствии дайте ему высохнуть.