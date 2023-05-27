Ще однією причиною неприємного запаху у взутті може бути недостатня вентиляція. Тісне або синтетичне взуття не дозволяє повітрю циркулювати, відповідно на ногах накопичується волога та піт. Що з цим робити – підкаже 24 Канал.

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Як вивести неприємний запах із взуття

Після використання, дайте взуттю добре провітритися, поставивши його на вентильоване місце . Можна поставити його біля вікна, щоб запах швидше виходив. Можна покласти всередину газету, щоб вона увібрала вологу.

. Можна поставити його біля вікна, щоб запах швидше виходив. Можна покласти всередину газету, щоб вона увібрала вологу. Посипте внутрішню частину взуття сіллю або содою. Залиште на кілька годин або протягом ночі, а потім струсіть те, що залишилось. Сіль або сода вбивають бактерії та поглинають неприємний запах.



Сода / Фото Світ порад

Використовуйте спеціальні спреї або дезодоранти для взуття, які вбивають неприємний запах. Розпилюйте їх на внутрішню поверхню взуття та дайте йому добре висохнути.

або дезодоранти для взуття, які вбивають неприємний запах. Розпилюйте їх на внутрішню поверхню взуття та дайте йому добре висохнути. Змочіть серветку або ганчірку в оцті, розведеному з водою та протріть взуття. Оцет знищує бактерії та нейтралізує запах. Потім залиште взуття на свіжому повітрі, щоб оцет випаровувався.



Оцет / Фото Harchi.info

Ще один незвичний, але перевірений метод – поставити взуття в пакет та занурити в морозилку на ніч. Холод вбиває всі бактерії у взутті.

взуття в пакет та занурити в на ніч. Холод вбиває всі бактерії у взутті. Допоможе впоратись із неприємним запахом активоване вугілля, адже воно затримує бактерії. Поставте кілька таблеток активованого вугілля в тканину чи пакет та помістіть його у взуття. Тримайте кілька годин і запах щезне.



Активоване вугілля / Фото Морс