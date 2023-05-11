Як виростити сакуру з гілочки: поради, з якими це дерево цвістиме вдома
11 травня 2023, 13:30Читать новость на русском
Сакура – відома своїм розкішним цвітінням японська вишня. Квіток на ній розростається так багато, що вони майже повністю закривають гілки. ЇЇ можна виростити з гілочки.
Славнозвісні японські сакури давно заполонили українські міста. Їхнє цвітіння – неймовірне видовище, від якого захоплює подих. 24 Канал розповість, як можна виростити сакуру з гілочки.
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Як виростити сакуру з гілочки
Сакура – це красиве квітуче дерево, яке можна виростити з гілочки. Ось кілька кроків, які допоможуть вам у цьому.
- Оберіть гілку діаметром 1-2 сантиметри та довжиною 30-40 сантиметрів. Важливо зрізати її взимку або на початку весни, коли рослина перебуває у спокої.
- Підготуйте землю. Для посадки сакури, вона має бути добре дренована. Для цього треба додати до ґрунту піску. Це також зменшить ризик гнилі коренів. Земля має бути з нейтральною кислотністю.
Дренована земля / Фото Haenselblatt
- Місце для саджання має велике значення. Вона не любить вітер, тому треба посадити там, де не буде протягів та більшу частину дня світитиме сонце.
- Підготуйте гілку. Варто зрізати всі бічні гілки та залишити тільки верхівку. Обріжте верхній кінець гілки так, щоб зріз був прямим.
- Для посадки треба викопати яму діаметром 60 сантиметрів та глибиною у пів метра. По центру треба встромити палицю, до якої будемо кріпити сакуру.
Яма під посадку / Фото Welcome to Ukraine
- Посадіть сакуру. Кінець гілочки вносимо в підготовлену землю на глибину 10 сантиметрів. Щоб забезпечити їй стійкість, треба закріпити її за допомогою дерев'яної палички. Потім заливаємо дерево водою.
Дерев'яна палка / Фото Спорт Мотор
- Догляд за рослиною. Регулярно її поливайте, щоб забезпечити достатню вологість для росту. Щорічно пересаджуйте сакуру в більшу посудину або у відкритий ґрунт, коли вона стане досить великою.