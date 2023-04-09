Як виростити печериці в домашніх умовах: простий метод, який підійде всім

Ви здивуєтеся, але печериці досить легко виростити в домашніх умовах – на грядці, в підвалі, теплиці, сараї та навіть на балконі. Ці гриби невибагливі до світла, але клопотів біля них вистачає. Корисні поради дізнавайтеся далі.

Освітлення справді неважливе при вирощувані печериць, саме тому для них часто обирають підвальні приміщення. До того ж так вони захищені від дощу та бактерій, які є у грунті. Однак інші чотири фактори надзвичайно необхідні для щедрого врожаю. Про них нижче в матеріалі 24 Каналу.

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Як виростити печериці в домашніх умовах

Для грибів важливий температурний режим. Вони ростуть при температурі від +15 до +17 градусів. Якщо показники нижчі, гриби перестають рости. Одразу після посадки печериці повинні бути у вологому середовищі – 90%. У процесі росту його знижують до 60%. Не менш важливою є циркуляція повітря у приміщенні, тож потрібно подбати про вентиляційну систему, бо протягів гриби не люблять. Крім того, можна встановити зрошувальну систему або обзавестися лійкою з дрібними отворами, поливати гриби і зволожувати грунт досить важко.

Міцелій грибів, тобто посадковий матеріал, продається в будь-якому садовому магазині. Фахівці радять обирати зерновий або ж компостний. Найкращий грунт для вирощування печериць – це суміш соломи і гною (кінського або коров'ячого), вони повноцінно розвиваються при кислотності грунту від 7,3 до 7,5 рН. Для невеликої грядки вам знадобиться:

10 кг соломи;

8 кг гною;

200 г сечовини;

200 г суперфосфату;

800 г гіпсу;

500 г крейди.

Спочатку залийте солому водою на 2-3 дні. Далі викладайте її шарами, чергуючи з гноєм і мінеральним добривом. У вас повинно вийти щонайменше 3 шари, загальна товщина яких 30 см. Наступні кілька тижнів субстрат зволожують і перемішують, а наприкінці додають крейду та гіпс. Важливо, щоб субстрат був температурою 25 градусів.

Найзручніше садити гриби в ящики, застелені поліетиленом. Міцелій рівномірно розподіляють, а потім накривають тонким шаром грунту. Так, на 1 квадратний метр грядки потрібно від 300 до 500 г посадкового матеріалу. Гриби проростають через 14-20 днів у вигляді тонких білих ниток на поверхні. Тоді температуру в приміщенні знижують до 15 градусів, а "нитки" присипають вологим грунтом.

За таких умов гриби з'являться через п'ять-сім днів. Вони ростуть хвилеподібно, тож таких періодів буде до 7. Однак уявіть, з одного квадратного метра збирають до 40 кілограмів грибів! Найряснішим урожай, звичайно ж, буде на початку плодоношення.