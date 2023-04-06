Як виростити бавовну в домашніх умовах: корисні лайфхаки
Бавовна була відома ще багато століть тому, а деяких країнах її досі називають білим золотом. А тепер під час війни в Україні вона "набула" нового контексту та стала ще популярнішою. Як можна виростити її в домашніх умовах – читайте у статті.
Бавовну вважають не тільки найдешевшим, але і найважливішим рослинним волокном. Воно відрізняється він своєю міцністю і практичністю. Добувають її з бавовнику – дивної рослини, висотою трохи вище метра, передає 24 Канал.
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Бавовна розмножується лише за допомогою насіння. Його висівають навесні і збирають протягом осені.
Як виростити бавовну вдома
Насіння бавовни можна придбати у фермерських чи садових магазинах, також часто вони продаються в інтернет-магазинах.
Коли у вас вже є насіння, дотримуйтеся таких порад:
- Спочатку потримати їх у склянці води протягом доби. Після цього варто використовувати лише ті, що потонули (ті, що спливли, стали не життєздатними).
- Потім підготуйте горщики, діаметром близько 10 сантиметрів. Повністю заповніть його універсальним субстратом для вирощування та водою.
- Розмістіть максимум по три насіння в кожному горщину і накрийте їх тонким шаром субстрату, достатнього для того, щоб вітер не міг їх віднести.
- Після цього полийте і розмістіть надворі, на повному сонці. Проросте бавовна через 1 – 2 місяці. Коли рослини мають висоту 15 – 20 сантиметрів, їх можна висаджувати безпосередньо в саду.
Ідеальна температура для хорошого розвитку насіння бавовни – це близько 20 градусів. Після того, як насіння висаджено, потрібно його поливати та постійно підтримувати у вологому стані.
Крім того, у міру зростання бавовна постійно має отримувати прямі сонячні промені. Коли настає літо і температура зростає, рослина починає цвісти. Пізніше з’являться бавовняні волокна, які збирають і з них робляться нитки для тканини.