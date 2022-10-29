Геловін походить від свята древніх кельтів, яке мало назву "Самайн". У цей період народ закінчував збирати врожай й дякував богам за нього, зазначає 24 канал.

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Історія Джека Ліхтаря

У Джека Ліхтаря є своя цікава легенда. Вважають, що колись жив хлопець якого звали Джек. Його душа була настільки чорною, а вчинки жахливими, що до нього прийшов диявол, щоб забрати із собою. По дорозі в пекло Джек побачив дуже гарну яблуню і попросив диявола залізти на дерево, щоб скуштувати кілька плодів.

Коли диявол піднявся на дерево за хлопцем, Джек дістав з кишені ніж і вирізав на стовбурі хрест. Через те, що нечиста сила боїться символу Бога, диявол не зміг злізти самотужки з дерева. Тож хлопчина уклав угоду, сказавши, що допоможе спуститися йому, якщо той обіцяє, що ніколи не забере його душу. Антихрист погодився.

Історія Ліхтаря Джека / Фото Canva

Минув час, Джек помер, а його душа залишилася не покаянною. Тож він прийшов до диявола, оскільки у рай його не брали, і попросив забрати із собою. Оскільки диявол не міг порушити своєї обіцянки, то сказав йому повертатися туди, звідки прийшов. У слід Джеку, нечистий кинув жменю розжареного вугілля, а той зловив його і поклав у ріпу, адже вона була єдиною, чим він тамував свій голод. Ріпа всередині засяяла яскравим полум'ям, а Джек пішов поневірятися по світу в пошуках притулку для своєї чорної душі.

Саме так з'явився світильник Джека, тільки замість ріпи у наш час використовують гарбуз.

Як вирізати гарбуз на Геловін

Спочатку необхідно обрати малюнок та гарбуз. Все залежить від того, який саме світильник ви хочете – великий, маленький, більш подовгастий чи круглий або. Важливо – щоб дно плода було стійким. Обирайте той гарбуз, який більш насиченого кольору й не має немає ніяких тріщин та ушкоджень.

Далі треба спустошити гарбуз. Для цього знадобляться ложка й два гострі ножі маленького й великого розмірів. Також заздалегідь візьміть маркери чи фломастери, трафарети, свічник, свічку чи гірлянду.

Підготуйте зручне робоче місце для творчого процесу. Поверхню застеліть скатертиною чи газетою, щоб не забруднити ні виріб, ні стіл.

Як своїми руками зробити гарбуз на Геловін / Фото "ТСН"

Покладіть гарбуз і намалюйте маркером зверху біля хвостика коло чи іншу фігуру, яка вам найбільш подобається.

Виріжте по намальованому контуру верх під кутом 45 градусів і дістаньте його. Найкраще це робити великим гострим ножем.

Почистьте гарбуз всередині від насіння та м’якоті. Також добре почистьте стінки, щоб вони були товщиною 2-3 сантиметри. Згодом протріть порожнину плоду, щоб вона стала сухою.

Інструкція як вирізати гарбуз на Геловін самостійно / Фото Canva

Далі намалюйте на овочі обраний вами візерунок. Зробити це можна за допомогою заздалегідь підготовленого шаблону. Коли малюнок буде готовий, візьміть невеликий ніж і виріжте по лініях гримасу. Найкраще для цього підійде канцелярський ніж.

Протріть гарбуз серветкою і додайте аксесуари, які вважаєте за потрібне. Наостанок візьміть свічку чи гірлянду й встановіть у гарбуз, щоб він яскраво світив.

Ваш символ свята готовий! Ви можете зробити гарні фото та прикрасити ним свою домівку.