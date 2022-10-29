Геловин происходит от праздника древних кельтов, который назывался "Самайн". В этот период народ заканчивал собирать урожай и благодарил богов за него, отмечает 24 канал.

Читайте также С тыквами, паутиной и привидениями: самые оригинальные идеи маникюра к Геловину

История Джека Фонаря

У Джека Фонаря есть своя интересная легенда. Считается, что когда-то жил парень, которого звали Джек. Его душа была настолько черной, а поступки ужасными, что к нему пришел дьявол, чтобы унести с собой. По дороге в ад Джек увидел очень красивую яблоню и попросил дьявола залезть на дерево, чтобы отведать несколько плодов.

Когда дьявол поднялся на дерево за парнем, Джек достал из кармана нож и вырезал на стволе крест. Из-за того, что нечистая сила боится символа Бога, дьявол не смог слезть с дерева. Поэтому он заключил соглашение, сказав, что поможет спуститься ему, если тот обещает, что никогда не отнимет его душу. Антихрист согласился.

История Фонаря Джека / Фото Canva

Прошло время, Джек умер, а его душа осталась не покаянной. Он пришел к дьяволу, поскольку в рай его не брали, и попросил забрать с собой. Так как дьявол не мог нарушить своего обещания, то сказал ему возвращаться туда, откуда пришел. В след Джеку, нечистый бросил горсть раскаленных углей, а тот поймал его и положил в репу, ведь она была единственной, чем он утолял свой голод. Репа внутри засияла ярким пламенем, а Джек пошел скитаться по миру в поисках убежища для своей черной души.

Именно так появился светильник Джека, только вместо репы в наше время используют тыкву.

Как вырезать тыкву на Геловин

Сначала необходимо выбрать рисунок и тыкву. Все зависит от того, какой именно светильник вы хотите – большой, маленький, более продолговатый или круглый. Важно – чтобы дно плода было стойким. Выбирайте ту тыкву, которая более насыщенного цвета и не имеет никаких трещин и повреждений.

Дальше надо опустошить тыкву . Для этого понадобятся ложка и два острых ножа маленького и большого размера. Также заранее возьмите маркеры или фломастеры, трафареты, подсвечник, свечу или гирлянду.

Подготовьте удобное рабочее место для творческого процесса. Поверхность застелите скатертью или газетой, чтобы не запачкать ни изделие, ни стол.

Как своими руками сделать тыкву на Хэллоуин / Фото "ТСН"

Положите тыкву и нарисуйте маркером сверху у хвостика круг или другую фигуру , которая вам больше нравится.

Вырежьте по нарисованному контуру верх под углом 45 градусов и достаньте его. Лучше всего это делать большим острым ножом.

Очистите тыкву внутри семян и мякоти. Также хорошо почистите стенки, чтобы они были толщиной 2-3 сантиметра. Затем протрите полость плода, чтобы она стала сухой.

Инструкция как вырезать тыкву на Геловин самостоятельно / Фото Canva

Далее нарисуйте на овоще выбранный вами узор. Сделать это можно с помощью предварительно подготовленного шаблона. Когда рисунок будет готов, возьмите небольшой ножик и вырежьте по линиям гримасу. Лучше всего для этого подойдет канцелярский нож.

Протрите тыкву салфеткой и добавьте аксессуары, которые считаете нужным. Напоследок возьмите свечу или гирлянду и установите в тыкву, чтобы она ярко светила.

Ваш символ праздника готов! Вы можете сделать хорошие фото и украсить им свой дом.