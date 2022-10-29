Осінь завжди була часом затишних вечорів, мелодрам та какао, теплих пледів та обіймів. Цьогоріч в Україні осінь зовсім не така, як колись, проте якщо ви шукаєте будь-які нагадування про життя до війни, пропонуємо вам цікаві ідеї з манікюром. Деякі з них можна зробити не лише на свято Геловіну-2022, а й просто під осінню тематику, де зазвичай переважають коричневі, оливкові та вишневі кольори.

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Такі дизайни підійдуть як на довгі "мигдалеві" нігті, так і на короткі "квадратні". Найбільше ідей можна почерпнути з фотографій закордонних майстрів, які відповідально підходять до геловінської ночі, тому надихайтесь світлинами та підбирайте свій варіант для душі.

Манікюр на Геловін-2022 на довгі нігті

Манікюр на Геловін-2022 на короткі нігті